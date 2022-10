Prima del lancio ufficiale, per cui mancano poche settimane, sono trapelati online sia il design che le specifiche tecniche molto interessanti del nuovo Motorola Maui, il “low cost” del brand a stelle e strisce ormai prossimo al debutto sul mercato. Una recente fuga di notizie ha rivelato le caratteristiche principali e il design del prossimo telefono della casa Alata cui nome in codice è Davon. Di recente, l’OEM statunitense (di proprietà di Lenovo) non ha fatto in tempo a lanciare la nuova serie di smartphone premium flagship che già si sta discutendo sulla prossima gamma pronta al debutto.

Il nome commerciale del telefono deve ancora essere noto. Tenendo conto delle immagini render condivise, il device si presenta con un design molto canonico, con un display piatto dotato di selfie-cam incastonata in un foro posto centralmente ed un “mento” piuttosto accentuato. Le cornici sono sottili sui lati e relativamente più spesse nella parte superiore e inferiore. Sul retro, è dotato di un’isola della fotocamera rettangolare in cui sono posizionate triple fotocamere e flash LED. Il telefono mostra posteriormente anche il classico logo Motorola, che dovrebbe funzionare (molto probabilmente) anche come sensore di impronte digitali. Presenta, inoltre, un bilanciere del volume con un pulsante di accensione sul lato destro mentre il lato sinistro resta vuoto.

Quanto alle specifiche tecniche, il nuovo Motorola Maui sarà dotato di un display HD+ che offre una risoluzione di 1600 × 720 pixel e un rapporto di aspetto 20:9. Sotto la scocca, si dice che sia alimentato da un chip Helio G37 di Mediatek abbinato a 3GB di memoria RAM. Il comparto fotografico, invece, ospita una configurazione con tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 16MP con f/2.2, una fotocamera secondaria da 2MP e un altro obiettivo da 2MP. Per selfie e videochiamate, possiede lo snapper selfie da 5 MP. Tuttavia, Motorola deve ancora confermare ogni dettaglio sul dispositivo appena descritto; la speranza è quella di conoscere quanto prima maggiori dettagli in merito.

