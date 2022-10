Luca Zingaretti è soddisfatto del risultato portato a casa dal Commissario Montalbano. La fiction che l’ha visto protagonista per oltre vent’anni è tornata su Rai1 con le prime quattro puntate in 4K, ossia in versione restaurata e in alta definizione.

Le repliche del “caro” Salvo hanno registrato un ottimo risultato: 3.037.000 spettatori pari al 16.8% di share, battendo la concorrenza diretta di Canale5 con la nuova puntata del programma Emigratis di Pio e Amedeo (2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share). Una vittoria inaspettata che però dimostra quando Il Commissario Montalbano sia ormai diventato un amico degli italiani, nonché un nome di garanzia su cui fare sempre affidamento quando si tratta di ascolti.

Di fronte al successo, Luca Zingaretti ha esultato su Instagram. In una delle stories ha commentato: “E anche ieri sera, come vent’anni fa, come da vent’anni abbiamo vinto la serata!!!”, ha scritto con grande entusiasmo, allegando un articolo che indicava gli ascolti di entrambi i programmi tv a confronto.

Dietro al commento si nasconde forse anche una frecciatina a Pio e Amedeo, volto a sottolineare come il pubblico italiano preferisca navigare in acque “sicure” con Montalbano, piuttosto che aprirsi a un programma nuovo come Emigratis. Del resto, la comicità di Pio e Amedeo ha spesso diviso gli spettatori, tra chi apprezza il loro modo di fare contro il politicamente corretto, e chi invece lo detesta, non risparmiando commenti amari.

La brutta batosta ricevuta convincerà la Mediaset a cambiare programmazione al duo? Chissà. Intanto le repliche de Il Commissario Montalbano in 4K si sono concluse mercoledì sera con l’ultima delle quattro puntate restaurate intitolata Il Cane di Terracotta. Visto la continua attrattiva e l’affetto dimostrato, molto probabilmente la fiction tornerà su Rai1 con un nuovo ciclo di repliche.

Dopo Montalbano, Luca Zingaretti è stato il protagonista della serie Sky carceraria Il Re.

