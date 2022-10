Se state pensando di acquistare un iPhone, non si può non tener conto dell’offerta odierna proposta da Amazon per l’iPhone 13 da 128GB color Mezzanotte. Al momento si tratta dell’iPhone più venduto sul famoso sito di e-commerce, merito di un prezzo nettamente più conveniente rispetto solo a qualche settimana fa. Questo calo di costo è dettato anche dall’arrivo sul mercato della nuova famiglia di iPhone 14 che inevitabilmente sta catalizzando l’attenzione degli appassionati della mela morsicata.

Interessante offerta per iPhone 13 su Amazon: prezzo sempre più basso a partire da oggi 6 ottobre

Focus su una nuova offerta, dunque, dopo quella di inizio settimana. I prezzi però degli ultimi top di gamma di stampo Apple non sono di certo bassi e se si vuole risparmiare qualche euro può essere conveniente puntare su questo iPhone 13 da 128GB color Mezzanotte. Andando più nello specifico dell’offerta odierna presentata da Amazon, ecco che il costo finale per tale top di gamma è di 779 euro. Il sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro.

Come si può notare lo sconto è davvero interessante, è un’occasione ghiotta da non lasciarsi assolutamente scappare. La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di qualche giorno questo iPhone 13 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Altro aspetto positivo è senza dubbio la possibilità di acquistarlo a rate grazie a Cofidis, rendendo la spesa finale non così dura da affrontare. Si tratta quindi di un vero affare e sta a voi decidere se sfruttare questo sconto riguardante l’iPhone 13 da 128GB color Mezzanotte. Per quanto riguarda le specifiche tecniche stiamo parlando di un dispositivo che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare su un ottimo comparto fotografico.

Spazio infatti ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La novità è dettata poi dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore è un A15 Bionic, non manca la connettività 5G ed infine è resistente all’acqua ed alla polvere.