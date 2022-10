Due i concerti annunciati dal rocker di Correggio sul palco dell’Arena di Verona: sono i live di Ligabue a San Siro nel 2023 e allo Stadio Olimpico di Roma.

Una grande sorpresa per tutti gli spettatori presenti in Arena nell’ultima data delle sette previste per la tournée italiana del Liga. L’artista aveva premesso che avrebbe fatto un grande annuncio sul finire del concerto e ha mantenuto la promessa. A poche canzoni dalla fine ha annunciato due live imperdibili negli stadi della penisola.

Il Liga non ha fornito ulteriori dettagli a proposito delle date precise dei due appuntamenti in programma per il prossimo anno, limitandosi a confermare il suo ritorno sui palchi dei due stadi più gradi d’Italia. Saranno lo Stadio San Siro/Meazza di Milano e lo Stadio Olimpico di Roma ad accoglierlo nel 2023. E potrebbe essere solo l’inizio di una tournée molto più lunga in location più ampie rispetto a quelle toccate nel 2022.

Le informazioni sui biglietti non sono ancora disponibili e saranno probabilmente comunicate nella giornata di domani. Vi invitiamo quindi a continuare a seguirci per tutti i dettagli.

In attesa di tornare negli stadi, Ligabue è atteso dal vivo in Europa. Il 26 ottobre si esibirà al Razzmatazz di BARCELLONA, il 28 ottobre al Cirque Royal di BRUXELLES, il 30 ottobre al Bataclan di PARIGI, il 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di LONDRA. I biglietti per il tour europeo di Ligabue sono disponibili su TicketOne.

I concerti di Ligabue negli stadi nel 2023

(in aggiornamento)

