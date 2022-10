Lo straordinario smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro, colore Nero (Night Black) e provvisto di adattatore Ap52, è disponibile quest’oggi, giovedì 6 ottobre, al minimo storico su Amazon e con uno sconto del 44%. Il dispositivo, venduto e spedito dall’e-commerce, è disponibile all’imperdibile prezzo di 169 euro (invece di 299,90 euro di listino). Inoltre, se siete clienti iscritti al servizio Prime potete pagare i vostri acquisti in comode rate a tasso zero fino a 12 mesi con Cofidis; si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 12 ottobre 2022. Andiamo a dare insieme un’occhiata ai principali dettagli tecnici.

Il Huawei Watch GT 2 Pro (con adattatore Ap52) presenta un display AMOLED HD touchscreen da 1,39 pollici con superficie in zaffiro, il quadrante è resistente all’usura dell’orologio e si abbina perfettamente alla cassa in titanio regalando un design leggero e allo stesso tempo solido. L’orologio registra tutte le vostre attività sportive grazie al monitoraggio preciso dei dati di più di 100 modalità di allenamento (TruSport), tra cui 17 modalità professionali e 85 modalità personalizzate. Il wereable misura la capacità massima di consumare ossigeno durante un allenamento incrementale, indica il tempo richiesto dal nostro corpo per recuperare a pieno le forze dopo un allenamento, raccoglie statistiche sul vostro volume di allenamento settimanale calcolandone l’intensità ed infine determina l’efficacia dell’allenamento e fornisce suggerimenti su come proseguire gli allenamenti.

Offerta HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39 pollici AMOLED HD,... Superficie in zaffiro AMOLED da 1.39 pollici; il quadrante resistente...

Sci e snowboard; HUAWEI WATCH GT 2 Pro, fornisce dati completi come...

Il Huawei Watch GT 2 Pro monitora la frequenza cardiaca (TrueSeen 4.0+) tenendo traccia del battito cardiaco e vi avvisa se il valore supera o scende sotto la norma; l’orologio fornisce 24 ore su 24 la misurazione del livello di ossigenazione nel sangue (SpO2) garantendovi una protezione continua, monitora il battito cardiaco, analizza il respiro e assegna un punteggio alla qualità del vostro sonno e, grazie alla tecnologia HUAWEI TruRelax, monitora il vostro livello di stress durante tutta la giornata. Il dispositivo integra le connettività GPS + GLONASS ed è compatibile con EMUI, Android e iOS. Inoltre, grazie alla ricarica wireless efficiente la durata della batteria è garantita fino a 2 settimane di utilizzo, offrendo una potenza continua.

Continua a leggere su optimagazine.com