Una gaffe, o forse una serie di coincidenze. Questo è quanto ha raccontato Francesca Michielin su Alberto Angela nella puntata di Stasera C’è Cattelan… Su Rai 2 di mercoledì 5 ottobre. La cantante e conduttrice di X Factor si è sbottonata su alcuni aneddoti divertenti che riguardano la sua esperienza al Festival di Sanremo come direttrice d’orchestra per Emma Marrone e anche la più recente avventura al talent show di Sky. C’è, poi, quel dubbio su Alberto Angela.

Bloccata nei camerini di Sanremo, poi l’allarme a X Factor

Francesca Michielin non dimentica quella volta in cui è rimasta chiusa dentro i camerini del teatro Ariston proprio poco prima di entrare in scena. “C’erano ancora i protocolli Covid”, spiega la cantante: “Non c’era nessuno che mi sentisse e che mi potesse aprire la porta. Fortunatamente è arrivata Emma”.

Una piccola gaffe è arrivata anche nel backstage di X Factor, quando anziché tirare la catenella della ritirata ha tirato il cordino dell’allarme: “Quando tiri quella corda finisce il mondo, arrivano tutti a salvarti”. Ma che è successo con Alberto Angela?

La presunta gaffe con Alberto Angela

Secondo Francesca Michielin, il noto divulgatore Alberto Angela l’avrebbe bloccata su WhatsApp a seguito di una gaffe. I due si erano conosciuti negli studi del figlio del compianto Piero Angela, e dalla loro conoscenza si erano scambiati i numeri di telefono.

Un giorno la cantante gli ha inviato un messaggio con scritto: “So che spesso parti per delle campagne di scavi, mi piacerebbe andare a fondo con te nel continente africano”.

Per questo messaggio la Michielin ha parlato di “doppio senso involontario” e precisa: “L’ho detto con tutta la mia innocenza”. Per questo conclude: “Lui non mi ha mai risposto e adesso non lo trovo più su WhatsApp… Mi sa che mi ha bloccata“.

Continua a leggere su optimagazine.com