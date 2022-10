Con l’inizio di una nuova serie di We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e Red Ronnie Tv, torna lo spazio dedicato ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere il link di un video (no cover) tra i commenti di questo post: https://t.me/WeHaveADreamRR/141 per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione. Oggi accendo i riflettori su due gruppi: Dionysian e Malamore.

DIONYSIAN

gruppo di Torino con una ragazza al canto. Ho voluto mostrare tre video perché variano tra il soft all’hard rock: “Hide and seek”, “Highs ’n’ Lows” e “Vital vibrations”. Sono attivi dal 2018. Composti da Samuve al Basso (24 anni), Alessandro Tafuri alla Batteria (22 anni), Alex Wilkie alla Chitarra (21 anni) e Raffaella De Luca alla Voce (20 anni), il gruppo ha iniziato fin da subito a comporre brani originali. Ad oggi il repertorio contiene infatti 26 canzoni inedite, che spaziano dal Hard Rock al Metal, passando per influenze Blues e Folk.

Dopo un’assidua attività Live nei principali locali piemontesi e non solo, i Dionysian partecipano all’edizione 2021 di X Factor. Nel 2022 aprono vari concerti di artisti nazionali ed internazionali, come Litfiba, Caparezza, Tommy Emmanuel e Paul Gilbert. Sempre nell’estate 2022 la Band partecipa e vince il Fantastico Festival, portando a casa oltre al primo posto anche il premio “Miglior Inedito” e il premio della Critica, assegnato da Renato Tortarolo. Il 10 Settembre 2022 i Dionysian si esibiscono al Teatro Ariston di Sanremo, vincendo la 36esima edizione del concorso su oltre 1500 partecipanti. Inoltre vincono i premi AssoMusica, Nuovo Imaie, ed i premi degli sponsor Dophix ed Hard Rock Cafe.

MALAMORE

Gruppo di Veglie (Lecce)… e la Puglia non si smentisce mai. Hanno realizzato quattro videoclip con una storia che continua, tipo serie TV. Sono stati girati ispirandosi ai film polizieschi di serie B degli anni ’70: “Malavita”, “Piano Martini”, Un nuovo giorno” e “Il tempo per noi”. Ecco la breve bio che hanno mandato: I Malamore sono una band italiana, originaria di Veglie, in provincia di Lecce.

Le vite di Osvaldo Greco (classe ’90), Matteo Spano (classe ’90) e Giacomo Spedicato (classe ’96) si sono incontrate nella musica, sebbene in tempi diversi. Osvaldo e Matteo cominciano a suonare insieme durante gli anni delle superiori, coltivando la loro passione per la musica. Giacomo arriva dopo qualche anno e da questo incontro i tre musicisti cominciano a gettare le basi del progetto Malamore, consolidatosi nel 2018. Iniziano a suonare in giro per l’Italia e partecipano ad alcuni contest ( vincono “Frequenze Mediterranee” a Matera e “ArtRockMuseum” a Bologna). In questi anni sviluppano una grande personalità artistica che dà vita al loro primo EP, Malamore, nel 2020, anticipato dai singoli Tramonti sul mare e Fotografia. Nello stesso anno, scrivono la colonna sonora per l’evento di Narrative Marketing “La content Academy Masterclass” e un loro brano compare nel video backstage del film “Cobra Non E’”, con la regia di Mauro Russo, disponibile su Amazon Prime. Vincono il contest “O.Zone Online Contest 2020” ideato da Piero Pelù, con il quale hanno poi condiviso il palco durante il tour.

Il 1 aprile 2022 esce il loro primo album, IL TEMPO PER NOI.

Dopo un tour di presentazione del nuovo disco su territorio nazionale, hanno preso parte a UNO MAGGIO TARANTO 2022 insieme a tanti artisti del panorama musicale italiano, vincendo la partecipazione come ospiti a MUSICA CONTRO LE MAFIE. Tra gli appuntamenti dell’estate 2022, vediamo i MALAMORE condividere il palco con gli Zen Circus e Motta al Cinzella Festival. Con Venerus al SEI Festival e con le Vibrazioni nella suggestiva Notte Bianca di Specchia.

IL TEMPO PER NOI, titolo dell’album, è un disco elegante e assolutamente fresco, nel quale atmosfere pop coesistono con arrangiamenti d’altri tempi, tra tradizione e sperimentazione. Uscito per Urlo Records il 1 aprile 2022 e anticipato da 3 singoli, il disco è stato co-prodotto e mixato da Andrea Mariano (Android), con edizioni METATRON.

É un album che abbraccia il ricordo dei suoni degli anni 60-70, con una malinconia che profuma di fine estate. Malinconia intesa come una condizione di dolcezza creativa, che ha visto nascere 10 tracce in un tempo sospeso durante i soggiorni alla casa al mare. Osvaldo, Matteo e Giacomo si sono presi il loro tempo – il tempo per noi – per continuare a credere nel loro sogno e con questo disco affermano con forza la loro presenza nel panorama italiano, ancora privo di una band simile.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com