Ho spesso messo in piazza la mia vita familiare. Sempre giocando sull’ambiguità che il raccontare implica, vai a capire se quello che sto dicendo corrisponde esattamente al vero o è appunto parte di un racconto, quindi finzione? Ma sul fatto che io sia sposato con Marina, con la quale sto quasi da trentacinque anni, e che con lei abbiamo quattro figli, Lucia, ventuno anni, Tommaso, diciassette, e i gemelli di undici anni Francesco e Chiara, ovviamente, non ho mai bluffato e come avrei potuto farlo, del resto?

Ecco, partiamo proprio dall’avere quattro figli. No, non voglio addentrarmi sulla faccenda della genitorialità, figuriamoci, né su certe difficoltà evidenti che essere parte di una famiglia numerosa in un periodo di così potenti rialzi praticamente su tutto comporta, non è un pezzo, questo, che ha la finalità di lamentarsi di qualcosa, se doveste immaginarvelo di un colore, per intendersi, non sarebbe né un giallo né un viola, quanto piuttosto un rosso vermiglio, bello accesso.

Partiamo dall’avere quattro figli. Avere quattro figli comporta confrontarsi quotidianamente con un numero rilevante di persone, pensateci, magari qualcuno di voi, in smart working, quattro persone nello stesso giorno non le sente nemmeno, e se le quattro persone in questione sono figli, quindi in qualche modo alle tue dipendenze, economicamente, sicuramente, ma non solo, la faccenda porta con sé un certo carico di stress e di responsabilità, nonché di divertimento e di gioia, ci mancherebbe pure altro, mica è un supplizio, tutt’altro.

Un aspetto curioso e divertente dell’avere quattro figli, tutti in età scolare o universitaria, due addirittura della stessa età e quindi nel medesimo segmento del percorso scolastico, è vedere come ognuno di loro affronti lo studio e il rapporto con le istituzioni preposte all’istruzione in maniera differente. Non parlo di rapporti con le cariche gerarchiche, fanculo le cariche gerarchiche, parlo proprio del rapporto con professori, con i compiti, con quei canoni che lo studio da forse troppo spesso per scontati e anche per buoni in senso assoluto, non tenendo affatto conto delle diversità degli studenti. Alt, non voglio addentrarmi neanche in questo discorso qui, per me, per dire, i voti sono un abominio, come lo è il fatto di considerare a prescindere dei percorsi come i soli percorribili, ma qui parlo d’altro, siamo sul rosso vermiglio, ricordate?

Quattro figli significa avere di fronte una microcomunità, dove c’è chi studia come fosse la sola ragione di vita, chi punta a un sei stiracchiato, tanto nella vita sono altre cose quelle che contano, chi va in ansia e chi invece gioca sulla propria parlantina. Avviso ai lettori, so che ci sono professori dei miei figli, che saluto, e lo so perché ci tengono spesso a dirmelo, ai colloqui, o a dirlo ai miei figli, forse per sottintendere qualcosa che giochi come “avvisa tuo padre che lo leggiamo, non sia mai che dicesse qualcosa di sconveniente nei nostri confronti”, quello che avete appena letto non va preso alla lettera. Non stavo facendo una descrizione pedissequa dei miei figli, che per loro fortuna hanno quattro caratteri molto diversi, con peculiarità davvero differenti e differenti modi di affrontare lo studio e ancor prima la vita, ma non è di loro che sto parlando, quindi ho giocato su dei luoghi comuni validi anche in questo contesto.

Riprendo il racconto, caspita, che faticaccia dover star qui a spiegarvi tutto.

Comunque quattro figli comporta avere di fronte una specie di riproduzione in scala di quella che è la società, con le differenti modalità dei singoli di confrontarsi con gli altri e con le istituzioni, col senso del dovere come con i propri presunti o reali talenti. Il compito di un genitore, credo, su questo nessuno in effetti ti affida un libretto perecchiano di istruzioni, è quello di provare a indicare i valori di base, a parole e soprattutto con l’esempio, e magari anche qualche dritta dovuta all’esperienza, diretta o indiretta, una sorta di supporto amorevole e fermo, no genitore amico, ma neanche gerarca, per intendersi.

Difficile far passare il concetto che quel che dicono i professori sia oro colato, per essere chiari, se a casa se ne parla come di un manipolo di scappati di casa, e questo potrebbe sì essere letto come una maliziosa leccata di culo ai medesimi, mi leggono e leggono che io li difendo da certe maldicenze che li vorrebbero come scappati di casa, vai a capire se sono sincero o sto appunto facendo il paraculo o, più semplicemente, se il mio non sia un esempio piuttosto chiaro per far capire di cosa sto parlando, i valori vanno fatti passare con parole e fatti, parlando, quindi, e dando col proprio agire l’esempio.

Sempre per dire, ho studiato Storia Moderna all’Alma Mater di Bologna, negli anni Novanta. L’ho fatto perché pensavo di fare il critico musicale, quindi lavorare per giornali, la musica era la mia passione, e i miei non ritenevano che il DAMS fosse una facoltà da prendere sul serio. A me Storia piaceva, ma ero talmente disinteressato all’idea di quel tipo di corso di studi che ho scelto Storia Moderna laddove avrei dovuto scegliere Storia Contemporanea. Comunque ho studiato Storia, ho dato ventuno esami e nel mentre suonavo, scrivevo. Vivevo. Poi ho fatto il servizio civile e in qualche modo sono entrato in contatto con il lato oscuro del mondo là fuori. Per questo a un esame dalla fine, con la tesi già finita, ho lasciato gli studi. Non in maniera così drastica, ovviamente, ho iniziato a temporeggiare, nel mentre mi ero trasferito a Milano e avevo cominciato a lavorare, ironia della sorte, visto che l’esame mancante era quello di Lingua e letteratura inglese, traducendo libri dall’inglese per la Mondadori. Poi ho smesso di pagare la retta universitaria, ho perso il libretto e non se ne è proprio parlato più, a un certo punto, mi son detto, arriverà la laurea ad honorem. Del resto ho scritto libri per parecchia gente che l’ha avuta, anche se a me non è ancora arrivata nessuna comunicazione. Comunque non sono laureato. E fatico a dire ai miei figli che studiare è importante, anche se a ben vedere io non ho mai smesso di farlo. Loro potrebbero dire che anche loro studiano materie per conto loro non contemplate nel corso di studi, vagli a spiegare che aver fatto l’università fino quasi alla fine comunque mi ha formato, risulterei incoerente e ipocrita. Lo faccio comunque, sono un padre, ma so di essere poco credibile, perché parole e fatti non coincidono.

Io ho fatto la mia strada, quella che sia, e non mi sono laureato. Allora ho di fronte due possibilità, indicare chi ha studiato e ce l’ha fatta, come esempio positivo, o indicare chi ha lasciato perdere e non ce l’ha fatta, come esempio negativo. Lo faccio, ciclicamente, sempre finendo inclusi nel primo gruppo. Poi però succede che la cronaca, quella spiccia, non di nera, né giudiziaria o politica, mi viene in soccorso, e non so davvero come ringraziare Dio per questo. Succede, cioè, che qualcuno che evidentemente ha studiato poco, pur realizzandosi, dimostra col suo agire come il non aver studiato, non parlo necessariamente di corsi istituzionali, intendo di leggere, informarsi, stare informati, porti a dire e fare cose sbagliate, e non sto certo facendo un discorso classista, so bene che c’è chi non si può permettere di studiare, per questioni legate al dover lavorare, o al non potersi proprio permettere di studiare, ma l’esempio che la cronaca mi offre, gratis, non rientra nella categoria, è più sul fronte non so e però non so di non sapere e faccio lo spavaldo dicendo poi cazzate, andando a infilare una figura di merda bella pesante, sotto gli occhi di tutti. Niente funziona come la paura di fare figure di merda sotto gli occhi di tutti, per i più giovani. Per questo dico ai miei figli, oggi, sicuro “Studiate, informatevi, state sul pezzo, o finirete per dire che Bella ciao è una canzone troppo politicizzata proprio mentre tutto il mondo la eleva a inno di libertà, si veda quanto sta succedendo in Iran e come Bella ciao sia finita come colonna sonora dei tanti video di attrici, cantanti e personaggi pubblici che si tagliano i capelli come segno di solidarietà. Studiate”. Loro mi guardano lo sguardo imbarazzato, e studiano.

