In tanti ancora oggi si chiedono su quanti dispositivi sia possibile guardare Mediaset Infinity in contemporanea, soprattutto in ottica Champions League. Si tratta di dettagli che vanno esaminati con grande attenzione quando si sottoscrive un contratto. Al di là di problematiche tecniche venute a galla in passato con la piattaforma, come abbiamo osservato con un altro articolo sul nostro magazine, occorre non lasciare nulla al caso. A maggior ragione, quando nella massima competizione europea sono protagoniste le squadre con maggior seguito qui in Italia.

Capiamo su quanti dispositivi si può guardare Mediaset Infinity in contemporanea per la Champions

Fatte queste premesse, occorre capire su quanti dispositivi sia possibile Mediaset Infinity in contemporanea, con un chiaro riferimento alle fasce orarie in cui vengono trasmesse le partite di Champions League. Il funzionamento di questa piattaforma ricorda in parte quello di DAZN e di Prime Video, considerando il fatto che qui sia possibile visualizzare un contenuto su due dispositivi contemporaneamente e abilitare un numero massimo di 5 device. Proprio sul discorso della contemporaneità si vengono a creare analogie interessanti con altri servizi dei competitor.

Un valore aggiunto di Mediaset Infinity rispetto a DAZN consiste nel fatto che la doppia visione contemporanea non richieda un costo extra per l’abbonamento, senza dimenticare che Now TV consenta una sola riproduzione alla volta. Insomma, situazione abbastanza chiara per chi ha deciso di usufruire del servizio in questione. A tal proposito, vi ricordo che questa sera solo la Juventus si potrà vedere all’interno della piattaforma, visto che la sfida tra Chelsea e Milan sarà un’esclusiva di Prime Video con Amazon.

Dunque, ora sappiamo su quanti dispositivi sia possibile godersi il palinsesto di Mediaset Infinity in contemporanea, con un chiaro riferimento alla Champions League e alla partita della Juventus di questa sera.