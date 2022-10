Amanti degli smartphone e del marchio Xiaomi, se siete in cerca di un nuovo device, vi segnaliamo quest’oggi, mercoledì 5 ottobre, una fantastica offerta al minimo storico su Amazon dello Xiaomi 12 Lite 5G (modello 2022). Un dispositivo di fascia media del mercato perfetto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Il telefono, venduto e spedito da terzi, è disponibile al prezzo di 405 euro (invece di 499,90 euro di listino) nel colore Black, versione italiana più 2 anni di garanzia e nel taglio di memoria 8GB + 128GB. Diamo insieme uno sguardo alle sue principali caratteristiche tecniche.

Lo Xiaomi 12 Lite 5G presenta un design molto leggero ed ultra sottile con un’elegante cornice a bordi piatti per rendere più vivo il vostro stile di vita sempre alla moda; sfoggia un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G, mentre il suo sistema di raffreddamento multi-livello assicura un’efficace dissipazione del calore e un’esperienza sempre fluida. Integra una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67W (rispetto ai 33 del predecessore), in grado di ricaricare fino al 50% della batteria in soli 13 minuti.

Quanto al comparto fotografico, lo smartphone vanta di una tripla fotocamera sul retro caratterizzata dai seguenti sensori: uno principale da ben 108MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP per catturare immagini ad elevata definizione con dettagli vividi da ogni tipo di angolazione. La fotocamera anteriore da 32MP è dotata di un sensore GD2 e messa a fuoco automatica, che garantisce selfie di alta qualità con assoluta nitidezza (basato, inoltre, sull’algoritmo auto-sviluppato da Xiaomi che sfrutta la stima della profondità e l’opacizzazione, il Ritratto selfie con HDR simula un effetto bokeh realistico).

