Il nuovo singolo di Dargen D’Amico è Patatine, estratto dall’ultimo album Nei Sogni Nessuno è Monogamo. Meno spensierato di Dove Si Balla con il quale ha trasformato il Festival di Sanremo in una grande discoteca.

Patatine, infatti, riflette sui rapporti umani e lo fa senza esplosioni di groove né rullanti incisivi: il beat si muove tra cassa e sidestick, il tutto tra synth anni ’80, chitarre in clean e pad e con la voce di Dargen D’Amico che rappa nelle strofe e canta nel ritornello.

Il nuovo singolo di Dargen D’Amico è quindi un brano più personale e intimista in cui l’artista mette sul tavolo le sue paranoie e insicurezze. Le patatine del titolo sono il sapore che il protagonista sente quando fuma una “paglia”, quasi a voler rappresentare l’amarezza di un qualcosa che non è come sembra, l’illusione per un po’ di evasione e tutto ciò che bombarda il cervello quando i arriva alla fine della serata.

L’attuale giudice di X Factor ci mette quindi di fronte a noi stessi: “Dimmi cosa ci manca, bella domanda”, e a proposito di illusioni l’uscita a cena per mangiare qualcosa di etnico diventa un’occasione per sognare: “Qualche fuori programma, un altro panorama”.

Il nuovo singolo di Dargen D’Amico sarà in rotazione radiofonica da venerdì 7 ottobre ed è già disponibile in streaming nella tracklist di Nei Sogni Nessuno è Monogamo come brano di apertura.

Durante l’estate il rapper e produttore ha lanciato Ubriaco Di Te, singolo decisamente in linea con la bella stagione grazie alle sfumature disco funky.

A tutti gli effetti Patatine è un brano autunnale, dove l’autunno si può ridurre anche a una sera soltanto, quando i pensieri intrusivi ci spingono a riflessioni che in altri momenti della giornata o della settimana non siamo in grado di produrre.

[Strofa 1]

E allora, dai, fammene un’altra che svuotiamo il fusto

In ricordo degli sca**i che abbiamo avuto

Io non sono mica sicuro che vorrei esserci

Nel futuro capirai come eravamo messi

E mi vedrai nelle tue foto fatte per caso

In una recensione scialba su TripAdvisor

I commenti sono buoni, ma qualcuno dice:

“Sto ragazzo ride sempre, ma non è felice”

Il nuovo marchio low-cost che mi dice: “Provami”

Il cartellone al capolinea dà consigli giovani

Un lavaggio del cervello e una stretta di mano

Come i bombardamenti americani su Milano

E quando abbiamo litigato dovе lavoravo

Era meglio se sparivo, se mi licеnziavo

Fossi stato meno solo ti avrei richiamato

Lo so che non ce l’hai con me

[Pre-Ritornello]

Cosa hai messo nella paglia?

Sembra di fumare patatine

Mio papà ha trovato un’altra

E però non mi sembra più felice

Vorrei prendere una macchina usata

Ma sono due mesi che non mi paga

Me lo dai uno strappo a casa?

Era l’ultima, sono finite

No, no, no, no

[Ritornello]

Non farmi fumare che ho le pare

Piove sulla veranda

Dimmi cosa ci manca, bella domanda

Mangiamo orientale per sognare

Qualche fuoriprogramma

Un altro panorama

[Strofa 2]

E l’affitto andava pagato ogni tre mesi

Ma io volevo lasciarci e me li sono spesi

Che poi due mesi assieme a me, beh, prigione

E al terzo bicchierino già mi dai ragione

Mia madre è tornata giovane

È rinata, è scappata da mio padre, si è riscattata

Vorrei darle una vacanza ora che si è rifatta

E da single ogni foto va riscattata

Si sente bene a settant’anni per la prima volta

Come accorgersi che scalda quando tramonta

Mi risponde: “Vaffanc**o”, che non era pronta

Ma so che non ce l’ha con me

[Pre-Ritornello]

Cosa hai messo nella paglia?

Sembra di fumare patatine

Mio papà ha trovato un’altra

E però non mi sembra più felice

Vorrei prendere una macchina usata

Ma sono due mesi che non mi paga

Me lo dai uno strappo a casa?

Era l’ultima, sono finite

No, no, no, no

[Ritornello]

Non farmi fumare che ho le pare

Piove sulla veranda

Dimmi cosa ci manca, bella domanda

Mangiamo orientale per sognare

Qualche fuoriprogramma

Un altro panorama

[Post-Ritornello]

Ma sì che è inevitabile la gelosia

Ma so che sfioriresti se resti in mano mia

Sei più bella se te ne vai via (Cosa ci manca? Bella domanda)

Eh, la gelosia

Ma so che sfioriresti se resti in mano mia

Sei più bella se te ne vai via (Cosa ci manca?)