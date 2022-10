Nuove dichiarazioni di Roger Waters sull’Ucraina, questa volta, arrivano come una piccola bomba. Nelle ultime settimane l’ex bassista dei Pink Floyd ha più volte fatto parlare di sé quando ha inviato messaggi a Olena Zelenska, first lady ucraina nonché moglie di Volodymyr Zelensky, fino alla lettera inviata a Vladimir Putin.

Le posizioni del cantautore britannico sono ormai note, ma in un’intervista rilasciata nella serata di ieri, martedì 4 ottobre, per il magazine Rolling Stone sono venute fuori dichiarazioni sconcertanti. Sconcertanti per Waters, più che altro, visto che a questo giro la voce di The Bar potrebbe essersi sbagliato.

“Non dimenticare che sono su una kill list supportata dal governo ucraino. Sono nella fo**uta lista e hanno ucciso persone di recente. Ma quando ti uccidono, scrivono ‘liquidato’ sulla tua foto. Beh, io sono una di quelle ca**o di foto“.

Ciò non è totalmente attendibile. Roger Waters fa menzione a un sito non meglio precisato – l’indirizzo indicato da lui non è consultabile – ma il giornalista di Rolling Stone fa notare che quel sito non ha alcuna attinenza con il governo ucraino ed è già stato condannato a livello internazionale. Il governo ucraino, tuttavia, non lo ha ancora oscurato.

Come precisa ulteriormente James Ball di Rolling Stone, la lista menzionata da Waters è curata da un’organizzazione di estrema destra che riporta potenziali “nemici dell’Ucraina”, ma non si tratta di “liste di uccisione“ bensì di segnalazioni indirizzate alle autorità governative.

Non è chiaro se Waters sia realmente convinto di essere nel mirino dell’Ucraina come soggetto da uccidere, e probabilmente si pronuncerà su questo aspetto nei prossimi giorni.

Le posizioni di Roger Waters sull’Ucraina, la Russia e la Nato sono nette: la guerra sarebbe stata provocata, per questo il cantautore britannico è sempre severo specialmente nei confronti dell’occidente e degli Stati Uniti.

