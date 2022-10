Quando Love Me Do dei Beatles viene sputato fuori dalla Parlophone, è una prima volta per tutti. È il 5 ottobre 1962, i Fab Four non sono ancora i Fab Four ma un gruppo di ragazzetti di bella presenza trainato da John Lennon e Paul McCartney. Giovanissimi, sì, ma di larghe vedute.

Pensano in grande, Paul e John, e già negli anni di Amburgo scrivono sui loro taccuini tutto ciò che viene loro in mente. In alto, sul foglio, aggiungono sempre: “Another Lennon-McCartney original”, perché già vedono la loro carriera come un kolossal. Perché probabilmente già sanno che stanno scrivendo la storia.

Love Me Do dei Beatles è ufficialmente il singolo di debutto dei quattro di Liverpool, ma anche quello con Ringo Starr. Lo ricorda Elvis Costello su Rolling Stone nel 2020, e non manca l’aneddoto delle tre registrazioni di batteria prima del lancio ufficiale.

Il 6 giugno 1962 viene registrata la versione con la batteria di Pete Best – poi inserita in Anthology 1 – ma al produttore George Martin non piace. Il 4 settembre dello stesso anno dietro le pelli siede Ringo Starr e successivamente, alla terza sessione, Starkey viene downgradato al tamburello con Andy White alla batteria.

Offerta Please Please Me(Remastered) Please Please Me by Parlophone / Apple Records (2009-09-09)

Audio CD – Audiobook

“Non mi ha mai perdonato per questo”, dirà Martin riferendosi a Ringo Starr, ma il singolo che uscirà il 5 ottobre 1962 sarà quello con la versione di Richard Starkey e PS: I Love You nel lato B. Sarà lo stesso Martin a volere l’armonica a bocca suonata da John Lennon tra le piste, il vero tocco di classe del brano.

Con Love Me Do dei Beatles viene posto un sigillo sul futuro della band. Negli anni, i Fab Four faranno la rivoluzione con ogni disco lanciato, a partire da Please Please Me – fortemente intriso di beat, rock’n’roll e pop secondo gli schemi dell’epoca – fino ad esplorare il rock psichedelico – Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper’s Lonely Heart’s Club Band – spingendo l’acceleratore fino a sfiorare l’hard rock con la rabbiosa Helter Skelter.

60 anni fa Love Me Do dei Beatles fu uno dei regali più belli che l’umanità ricevette dal dopoguerra in poi.

Continua a leggere su optimagazine.com