Se si decide di iniziare a vendere i propri prodotti e i propri servizi online, cosa oggi praticamente indispensabile per qualunque azienda o business, la prima preoccupazione deve essere quella di riuscire a farsi trovare dai propri potenziali clienti.

Attenzione: non da tutti gli utenti, che sarebbe impossibile e anche inutile.

L’elemento che conta è che atterrino sul proprio sito, solo coloro che sono realmente interessati alla nostra offerta.

Un risultato che richiede tempo e dedizione, e parecchio studio, affinché i propri servizi siano indicizzati da Google e posizionati in alto nella SERP (la lista dei risultati fornita dal motore di ricerca in risposta a una ricerca dell’utente).

Per ottenere ciò, è buona idea investire in un piano marketing che preveda anche una ottimizzazione SEO. Ottimizzare un sito significa attuare una serie di operazioni con lo scopo di aumentare la visibilità e la popolarità, migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca.

Uno dei metodi che, soprattutto nell’ultimo periodo, si sta rivelando molto vincente è la cosiddetta Link Building.

La definizione

Il Link Building è una tecnica SEO che consiste nell’inserire dei link verso il sito web desiderato in modo da migliorare la sua visibilità sui motori di ricerca. Il link building funziona sia “in entrata che in uscita”; significa che sono importanti non solo i link che da altri siti portano al nostro, ma anche i link che portano a siti considerati autorevoli.

Questi ultimi, sono quei portali riconosciuti dagli utenti (e quindi anche da Google) come affidabili; i principali quotidiani, giornali online di settore, o l’immancabile Wikipedia.

Se i backlink sono di qualità e provenienti da siti web autorevoli, il sito che li promuove eredita in parte la visibilità e guadagna autorevolezza.

Trattandosi di una pratica molto “potente” ma altrettanto “pericolosa” (vedremo più avanti il motivo), contattare un consulente seo per stilare una strategia di link building ben ottimizzata è sempre molto importante.

Come si fa in link building

Da un punto di vista tecnico, si tratta di inserire in un articolo pubblicato online dei link che rimandano ad un altro sito. Non sono altro che collegamenti ipertestuali HTML che si inseriscono usando semplici strumenti di word o wordpress.

Per esempio, potremmo accordarci con il sito di un giornale affinché in un articolo di argomento inerente la nostra attività venga inserito un link al nostro portale. Il link viene collegato tramite un anchor text, ovvero una frase posta in maniera naturale all’interno del testo; non c’è quindi un riferimento visibile al nostro sito.

Chiunque legga l’articolo, può però cliccare sul collegamento ed atterrare sul nostro sito. Questo ovviamente ne aumenta la visibilità.

Come detto però esiste anche un altro tipo di visibilità che aumenta: quella del sito che ospita il link. Se il nostro portale aumenta in autorevolezza agli occhi di Google, anche il sito del giornale che ha ospitata ‘articolo guadagna in autorevolezza riflessa.

La qualità dei link

Detto in questo modo sembra una strategia molto semplice, e tecnicamente lo è. La differenza la fa la scelta dei link. Una errata scelta di collegamenti non solo è inutile, ma dannosa.

Un utilizzo poco intelligente di questi link potrebbe portare al processo inverso: anziché essere ottimizzato, il sito potrebbe essere penalizzato. Un esempio è inserire in un articolo il link di un sito che si occupa di un argomento totalmente diverso. Chi segue il collegamento si troverà su un sito che non gli interessa, e lo lascerà immediatamente. Questa si trasforma in una penalizzazione sui motori di ricerca, che considerano quel sito poco affidabile.

Le regole di base

Come in tutte le cose ci sono delle regole da seguire per evitare brutte sorprese. Innanzitutto l’inserimento dei link, o meglio dell’anchor text, deve risultare naturale, senza inganni per gli utenti e i lettori.

Gli inganni attuati da alcuni siti vengono racchiuse in quello che è chiamato Link Building Black Hat, che sarebbero le tecniche illecite, e vengono da subito fermate da Google. Google invece valorizza i contenuti di qualità e le cosiddette strategie di Link Building White Hat.

La seconda regola, è individuare con attenzione i siti autorevoli. Un collegamento a un sito web di piccole dimensioni o di recente costruzione, per quanto possa sembrare interessante per il contenuto, non migliorerà la propria autorevolezza. Potrebbe però essere un investimento a lungo termine, decidendo di far crescere insieme i due portali. Dipende tutto dalla strategia scelta.

Su cosa si basa la link building

Di base l’utilizzo del link building è legato ad una collaborazione tra un’azienda e un sito internet; può anche basarsi su una collaborazione tra influencer o altri blog.

La collaborazione ovviamente può avere differenti forme. Talvolta si acquista uno spazio su un sito, sotto forma di articolo pubblicato per inserire il link. Oppure si può valutare di ospitare reciprocamente una serie di articoli, senza scambio di denaro, ma scambio di spazi per aumentare la visibilità dei due portali.

Il link building oggi si è esteso anche ai social network. E’ per questo che Google ancora valuta anche il peso di reazioni sui principali social per ottimizzare i vari siti.

I vantaggi del Link Building per il proprio business

Il Link Building serve quindi a porre il proprio sito in alto nei risultati di ricerca generando traffico. Si può quindi generare traffico non solo in modo più immediato rispetto a investire sulle kw di Google, ma anche più mirato. Chi atterra sul nostro sito seguendo un link in un testo, sta già leggendo qualcosa che è di suo interesse, e quindi è già orientato positivamente a valutare il nostro sito. Forse la sua visita non si trasformerà in una vendita immediata, ma ci sono alte probabilità che quantomeno navigherà per le pagine, valutando l’offerta. E quindi aumentando la nostra reputazione.

Inoltre, grazie alle collaborazione instaurate, è possibile sfruttare una sorta di passaparola 2.0. Un rapporto proficuo con i blog degli influencer di settore sono un’ottima vetrina, già orientata al nostro target di riferimento.

Infine, è mediamente meno costosa rispetto a una campagna Ads, o quanto meno è più mirata, quindi ha maggiori possibilità di conversione.

Il tutto, a patto che si scelga con oculatezza come e quali link inserire. Il piano di marketing di base è indispensabile, e puo’ essere una buona cosa affidarsi ad esperti del settore.

I rischi di una Link Building fatta male

Abbiamo parlato di quanto sia importante e potente questa tecnica, che fa capo a tutta l’ottimizzazione SEO di un sito web. Ma come dicevamo poc’anzi, può essere anche una strategia molto pericolosa. Ma cosa vuol dire?

Per rispondere dobbiamo fare una premessa. Molti utenti pubblicano il link al proprio sito, detti anche backlink, in maniera molto superficiale e ai limiti dello spam, pubblicando un gran numero di contenuti e articoli assolutamente inutili e privi di valore per chi li andrà a leggere.

Questo non dovrebbe mai accadere, ed è naturalmente ripudiato dai motori di ricerca, che se riescono ad accorgersi (tramite i loro algoritmi) di questa situazione forzata, molto probabilmente puniranno pesantemente chi riceve quel collegamento, (nei casi più gravi rimuovono proprio quel sito dal loro indice, rendendolo di fatto inesistente) portando quindi ad uno spreco di soldi e di tempo.

