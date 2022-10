Lino Guanciale è tornato protagonista della grande fiction Rai con Sopravvissuti, co-produzione internazionale che ha debuttato lunedì 3 ottobre sulla rete ammiraglia.

La prima puntata è stata accolta in modo tiepido dal pubblico, forse non abituato a questo tipo di prodotto mystery dalla trama complessa. La storia infatti si svolge su due piani narrativi differenti, passato e presente, per raccontarci cos’è successo sulla barca Arianna e spiegarne le conseguenze di cosa quel naufragio ha provocato nei sei superstiti.

Sopravvissuti è stato per Lino Guanciale una vera e propria sfida fisica, come racconta in un’intervista concessa a Sette, il magazine de Il Corriere della Sera:

Questo ruolo per me è stata una grande sfida anche da un punto di vista fisico.

L’attore interpreta Luca, il timoniere dell’Arianna, un personaggio cardine nello scoprire cos’è successo in quell’anno in cui i naufraghi sono rimasti dispersi nell’oceano. Guanciale poi prosegue, specificando:

Ho perso 10 chili per esigenze di copione ma anche, devo ammettere, per lo stress e lo sforzo.

Il ritorno a casa di Luca sarà traumatico, come quello del resto dei sei superstiti. Ricordiamo che sull’Arianna erano partiti in dodici, e ne ritorneranno solo la metà. Il personaggio di Lino Guanciale ci viene presentato come un uomo di famiglia, felicemente sposato e con due figlie che ama. Cosa gli accadrà nelle prossime puntate, lo svela l’attore stesso:

“Luca sembra almeno in una prima fase un personaggio senza ombre, risolto, con un lavoro che ama e una bella famiglia. Lui è il leader del gruppo”, spiega l’attore nell’intervista con Sette. “Quando torna è costretto a lottare ancora contro il dolore”.

La prima puntata di Sopravvissuti ha svelato solo l’apice di una storia ben più complessa. Il secondo appuntamento con la serie diretta da Carmine Elia è per lunedì 10 ottobre.

Continua a leggere su optimagazine.com.