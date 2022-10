Ci sono almeno 2 novità interessanti da prendere in considerazione nella beta 4 di iOS 16.1. La nuova release sperimentale è stata distribuita nella serata di ieri sera 4 ottobre, ma solo agli sviluppatori. Si sta procedendo a grandi passi verso la versione finale dell’aggiornamento, anche se per la relativa uscita potremmo dover aspettare un poco in più.

La nuovissima beta 4 è siglata come 20B5064c e sostituisce di fatto il pacchetto 20B5056e della terza beta, diramata non più di una settimana fa. Insieme all’ulteriore release sperimentale per gli iPhone, non è mancato l’appuntamento con la beta 5 di iPadOS 16.1(anche se i possessori degli iPad sono ancora in attesa di vedere il primo iPadOS 16 distribuito).

Come già accennato, le novità previste da iOS 16.1 beta 4 sono principalmente due. La prima riguarda la modalità “trasparenza adattiva” per le vecchie AirPods comparsa con la beta 4 della scorsa settimana. Ora l’opzione è stata rimossa e questo perché il plus sarà garantito solo per le AirPods Pro di seconda generazione (per via del chip H2).

Un secondo cambiamento introdotto dalla beta 4 di iOS 16.1 riguarda la Dynamic Island dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max. Gli sviluppatori hanno ottimizzato l’area quando su un nuovo melafonino è in uso uno sfondo scuro. Ebbene, si è provveduto ad introdurre un bordo grigio più marcato intorno alla sezione, garantendo una migliore esperienza di visualizzazione dei contenuti.

Come è ben chiaro, la quarta beta è stata senz’altro solo un update minore nel programma sperimentale. Nonostante i pochi accorgimenti introdotti, tuttavia, il rilascio finale dovrebbe ancora tardare. Molto probabile è che si ottenga almeno la quinta beta dell’aggiornamento, per poi vedere distribuito (intorno a metà ottobre) l’update definitivo. Su questa probabile tempistica non ci resta che attendere conferme da parte della stessa Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com