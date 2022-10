Sembra incredibile, eppure la protagonista di Bridgerton 3 Nicola Coughlan è stata costretta a rispondere alle lamentele del pubblico su questioni che nulla hanno a che vedere con le sue prerogative di attrice. Volto principale della prossima stagione, attualmente in produzione nel Regno Unito, l’attrice che interpreta il personaggio di Penelope Featherington è stata sommersa di proteste relative alle scelte di sceneggiatori e produttori, su cui chiaramente non ha voce in capitolo.

In particolare la protagonista di Bridgerton 3 ha voluto replicare a quanti lamentano l’inversione di marcia della serie rispetto alla collana di romanzi omonima dalla quale è tratta. A differenza del terzo libro della serie Bridgerton di Julia Quinn, infatti, la terza stagione del period drama di Netflix non si occuperà della ricerca dell’amore di Benedict Bridgerton, ma racconterà la storia tra Penelope e Colin Bridgerton (Luke Newton). La scelta di allontanarsi dalla sequenza dei libri non è piaciuta a tutti. Inoltre alcuni non hanno apprezzato la decisione di dedicare un’intera stagione a quello che è considerato un personaggio “minore”, sebbene rivelatosi cruciale sin dal finale della prima stagione.

Ebbene la protagonista di Bridgerton 3 ha deciso di ribadire l’ovvio, ovvero che non sta a lei prendere decisioni creative sulle trame della serie e sulla corrispondenza con i romanzi di Quinn. Oltre a sottolineare come le azioni del suo personaggio non siano certo da addebitare a lei, ma frutto di una sceneggiatura che si limita ad interpretare al meglio. Ecco dunque il suo sfogo su Instagram contro i commenti piccati del pubblico.

Un sacco di persone si arrabbiano con me per le cose che ha fatto Penelope, ma non le ho fatte davvero perché è una sceneggiatura e leggo le parole e recito. Per favore, siate gentili con me. Non avrò mai voce in capitolo sulle trame, sull’ordine in cui andranno le storie, su cosa c’è sui poster, chi c’è sui poster, chi farà cosa. Questo è qualcosa che va ben oltre le mie competenze. Sono lì per recitare e, sapete, non ho scelta nella maggior parte delle cose.

Precisazioni quasi superflue per la protagonista di Bridgerton 3, ma evidentemente Nicola Coughlan non ha potuto fare a meno di replicare. Nel finale della seconda stagione Penelope ha sentito Colin dire che non vorrà mai sposarla e sarà dunque questo il punto di partenza del terzo capitolo.

