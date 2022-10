I misteri che avvolgono le scomparse delle star del Rock sono infiniti. Suicidi come quelli di Chris Cornell, Kurt Cobain, Avicii appaiono dubbi. Così come la fine di Jimi Hendrix, Elvis Presley, Jim Morrison, Brian Jones, Michael Jackson, Sam Cooke, Michael Hutchence, Sid Vicious etc. Ezio Guaitamacchi ha dedicato a queste scomparse uno splendido libro: “Amore morte & Rock’n’Roll”. L’ho invitato nello studio di We Have a Dream per una lunga conversazione dove ci siamo confrontati su queste vicende. L’intervista completa di 3 ore la trovi a questo link.

Ho isolato qui due clip che riguardano Jimi Hendrix e Kurt Cobain, leader dei Nirvana

JIMI HENDRIX: chi ha eliminato l’eroe di Woodstock?

Quando Jimi volò nell’altra dimensione, in un modo che aveva previsto nel suo brano “1983”, cioè dentro l’acqua, immediatamente scrissero che rimase soffocato nel suo vomito, che era drogato etc. In realtà l’autopsia, resa pubblica molti anni dopo, evidenziava vino nello stomaco e nei polmoni, ma non nel sangue. Questo significa che non aveva bevuto lui e fu deliberatamente affogato. Ma da chi? Perché?Gli USA volevano fargli pagare il fatto che a Woodstock aveva suonato “Star Spangled Banner”, l’inno americano, riempiendolo di sibili e bombe per ricordare la guerra che stavano facendo in Vietnam?

Viste l’influenza e la credibilità di Jimi, avevano paura che accettasse l’invito di appoggiare le Pantere Nere? Il suo manager Michael Jeffery, un traffichino poco di buono che gli aveva rubato tanti soldi, aveva saputo che Jimi voleva licenziarlo? Rimane solo una certezza: Jimi era e rimarrà per sempre il miglior chitarrista nella storia del rock. Importante però leggere anche i testi dei suoi brani, perché sono futuristi.

KURT COBAIN dei Nirvana non è stato lui a spararsi ma….

Cos’è davvero successo il 5 aprile 1994? Come può Kurt Cobain aver messo fine alla sua vita sparandosi con un fucile mentre era sotto effetto pesante di droghe?!?

Ezio Guaitamacchi ha parlato con il detective ingaggiato dalla moglie che ha scoperto vicende che dimostrano come Courtney Love avesse moventi per togliere la vita a Kurt, che voleva divorziare da lei, che nel frattempo era diventata amante di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins.

L’unica cosa certa è che Kurt non si è tolto la vita ma qualcuno o qualcuna ha agito per farlo.

