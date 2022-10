La storica impresa del Napoli di Spalletti ha acceso i riflettori dell’Europa calcistica sulla formazione azzurra. Spalletti ed i suoi uomini sono una squadra dominante in Champions ed in Campionato. Nella massima competizione europea, Spaletti ha rifilato lezioni di gioco e valanghe di reti a due dei club più blasonati al mondo: Liverpool ed Ajax.

Il blitz di Amsterdam è un risultato storico per il Napoli. Mai prima della formazione di Spalletti erano riusciti gli azzurri ad infliggere un così mostruoso passivo ai rivali che sono stati rispettati fino al fischio finale. Il Napoli non si è mai fermato. Spalletti ed i suoi avrebbero persino potuto arrotondare ulteriormente il punteggio a loro favore (leggi di più).

Il cammino del Napoli di Spalletti procede spedito anche in Serie A. Gli azzurri sono la squadra che finora ha mostrato più continuità e credenziali per lo Scudetto. Ed il Napoli ha ritrovato l’entusiasmo dei tifosi. Pronto l’esodo azzurra alla volta di Cremona dove la neo promossa formazione locale attende gli eroi di Amsterdam e già finiti i biglietti per il match di ritorno contro l’Ajax a metà della prossima settimana.

Naturalmente le competizioni in Italia ed in Europa sono nella fase iniziale. Tra poco più di un mese i campionati si fermeranno per dare spazio ai Mondiali di Doha. Si ripartirà a Gennaio e le sfide decisive della stagione si giocheranno in primavera. Azzardare un pronostico è molto complicato, ma anche molto intrigante. Confermo la mia previsione ai nastri di partenza: il Napoli di Spalletti è in pole position per lo Scudetto. E per la Champions? Allacciamo le cinture di sicurezza per un volo pindarico che potrebbe esser allo stesso tempo esaltante e catastrofico.

Di certo il Napoli odierno è davanti alla stragrande maggioranza delle altre concorrenti europee. E gli uomini di Spalletti non sono battuti in partenza neanche al cospetto delle superpotenze calcistiche continentali: Madrid, Bayern, PSG, City. IL Napoli nella sua storia non ha mai raggiunto i Quarti della competizione. I sogni di gloria si spensero contro il Chelsea ed il Real Madrid che poi vinsero la competizione continentale.

Perché non sognare ad occhi aperti che Spalletti possa esser l’outsider di questa edizione della “coppa con le grandi orecchie” ? Come il Porto di Mourinho, la Stella Rossa di Belgrado, il Chelsea di Di Matteo? Se sono rose fioriranno, appunto nel mese di maggio. Per intanto è dolce sognare sulle note dell’inno Champions.