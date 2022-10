Continua l’appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k, in onda stasera 5 ottobre su Rai1. La fiction viene proposta in versione rimasterizzata nella più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine.

Le puntate rimasterizzate sono le prime quattro: “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”. Ogni appuntamento è preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano, scomparso nel 2019.

Stasera va in onda Il cane di terracotta, quarto e ultimo appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k.

Un anziano capomafia di nome Tano U Greco rivela a Montalbano l’esistenza di una grotta piena d’armi. Al suo interno, però, c’è un incredibile tesoro nascosto, una camera segreta in cui sono celati i resti di un misterioso duplice omicidio risalente a più di cinquant’anni fa. Ciò basta per stuzzicare il fiuto del commissario, il quale però viene ferito in modo grave: è la mafia che lo sta avvertendo. Per nulla scoraggiato, Montalbano si rialza e continua ad indagare. Le tracce lo conducono da Lisetta Moscato e da suo cugino Lillo Rizzitano, protagonisti di una storia sepolta, che getta un’ombra ancora più cupa sulla vicenda.

Inizialmente Il Commissario Montalbano debuttò su Rai2. Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K. Purtroppo per poter assistere a questo spettacolo bisognerà avere un televisore adatto con la tecnologia del 4K. Per chi la possiede, basterà sintonizzarsi su Rai 4K al canale 210 di TivuSat, la piattaforma satellitare gratuita, oppure utilizzando il lettore Cam Tivùsat da integrare nell’apposito alloggiamento del televisore. Non sarà quindi possibile guardare la fiction tramite un’antenna analogica, ossia quella connessa al decoder digitale terrestre o alla tv.

Nel cast della puntata: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Pietro Biondi, Pippo Pattavina, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Fulvio D’Angelo, Giovanni Guardiano, Angela Leontini, Biagio Pelligra, Giuseppe Lo Presti, Leopoldo Trieste.

