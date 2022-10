Con il sesto episodio, House of the Dragon ha fatto un salto di dieci anni per continuare a raccontare la lotta per il potere a Westeros. Così abbiamo ritrovato Rhaenyra e Alicent da adulte.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, le attrici Emma D’Arcy e Olivia Cooke, che sostituiscono Milly Alcock ed Emily Carey rispettivamente nei panni di Rhaenyra e Alicent, hanno parlato dei temi della serie tv e le dinamiche di potere tra i loro personaggi.

I sette regni di Westeros sono una società profondamente patriarcale. Nella serie, Viserys è stato scelto come re al posto di Rhaenys, “la regina che non è mai stata”. Emma D’Arcy spiega che il continuo “consolidamento del potere maschile e del patriarcato” è ciò che l’ha colpita nella sceneggiatura.

“Una cosa è mettere due personaggi femminili al centro di una serie come questa”, ha continuato la D’Arcy, “un’altra è quando sono state costrette all’interno di un patriarcato”. Olivia Cooke è d’accordo e aggiunge che Alicent “lotta con la sua femminilità e il potere”.

Gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan Condal hanno creato una serie in cui la storia è raccontata dal punto di vista di un personaggio che è “fondamentalmente diverso in una posizione di potere”, prosegue la D’Arcy.

Olivia Cooke ha fatto una riflessione con l’epoca moderna: “I nostri corpi [come donne] continuano a essere politicizzati. È interessante interpretare un personaggio che si trova in un’epoca medievale e [vedere] come queste cose stanno succedendo ancora oggi”.

Da un lato, abbiamo Rhaenyra, l’erede al trono, cresciuta in modo più libero. Dall’altro Alicent che ha dedicato tutta la sua adolescenza per diventare una “signora”, crescendo in fretta. Olivia Cooke ha commentato: “C’è ingiustizia. Si guarda intorno e vede che la sua famiglia è così incasinata. Dice, ‘Sono stata così perfetta per tutta la vita. Non ho fatto un passo sbagliato.’ Penso che ciò che vediamo nella sua evoluzione sia questa completa crisi esistenziale”.

La rivalità tra Alicent e Rhaenyra in House of the Dragon è da attribuire al modo in cui sono state separate da ragazze, e sarà più evidente verso il finale di stagione. La fine dell’innocenza ha portato alla fine della loro amicizia. Un dolore che la Cooke ha definito al pari di una delusione amorosa.

Continua a leggere su optimagazine.com.