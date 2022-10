Dodi Battaglia interrompe il concerto a Bologna, che si stava svolgendo in Piazza Maggiore nella serata di ieri. “È il momento di lasciar stare”, le parole dell’artista sul palco mentre si scusa con i fan presenti. Su consiglio dei medici, Dodi Battaglia non ha potuto portare a termine lo spettacolo. Si è dovuto fermare.

L’infezione intestinale che lo ha colpito di recente lo ha molto indebolito. L’artista pensava di poter finalmente tornare alla sua musica, al live, ma ha dovuto ricredersi. Ha bisogno ancora di riposo per rimettersi in forma. Così, il concerto di ieri sera è stato bruscamente interrotto tra gli applausi del pubblico presente che ha supportato il musicista nella sua scelta.

Nonostante non fosse in perfetta forma, ha voluto ugualmente provare a salire sul palco per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città. Nulla di grave per Dodi Battaglia, che tornerà preso in piena forma fisica. Ha dovuto però interrompere il live su consiglio dei medici e ci ha tenuto personalmente a spiegare ai presente quanto stesse accadendo.

“Vi ringrazio per la vostra comprensione e per il vostro affetto. Vi dò appuntamento alla prossima volta, a quando sarò più tonico ma mi dicono che è proprio il momento di lasciar stare. Grazie, voglio bene a voi, voglio bene a Bologna, la città della musica”, le parole di Battaglia sul palco tra gli applausi del pubblico.

Il concerto faceva parte di Inno alla Musica Tour 2022 ed era l’ultimo spettacolo della tournée live di Dodi Battaglia. Il 23 ottobre è atteso il Fan Club Day a Pastrego (VI), prenotazione obbligatoria. A novembre, l’11, sarà poi live a Milano al Teatro Lirico per Nelle Mie Corde 2022/2023.

