Delitti in Paradiso 11 prosegue su Rai2 col settimo episodio della stagione, dal titolo Un Delitto Quasi Perfetto, in onda il 5 ottobre in prima visione assoluta e in prima serata. Si tratta degli episodi inediti della più recente stagione del poliziesco franco-britannico di BBC e nello specifico del penultimo: mercoledì prossimo andrà in onda infatti il finale di stagione.

Delitti in Paradiso 11 è composta infatti da 8 episodi da 60 minuti ciascuno, trasmessi da Rai2 in prima visione italiana nel corso di quest’estate. La programmazione giunge a un passo dal finale col penultimo appuntamento di mercoledì 5 ottobre.

In questo episodio di Delitti in Paradiso 11, un giovane rapper di successo muore nel bel mezzo di una prova al buio. Anche l’indagine sul suo decesso sembra brancolare nel buio: come ha fatto l’assassino a centrare con precisione la vittima in un teatro a luci spente?

Delitti in Paradiso 11 va in onda da questo mercoledì insieme a Bull, il procedurale di CBS con protagonista Michael Weatherly. Al settimo episodio del poliziesco di BBC One, fa seguito su Rai2 il 5 ottobre il nono episodio di Bull 6, dal titolo Algoritmi. Ecco la trama.

Bull aiuta una donna a citare in giudizio gli sviluppatori di un programma per computer che ha erroneamente identificato suo figlio come un criminale, portandolo ad essere ucciso dalla polizia.

Sia Delitti in Paradiso 11 che Bull 6 sono disponibili anche in streaming su Raiplay: ogni episodio resta online sulla piattaforma per una settimana dalla messa in onda su Rai2.

