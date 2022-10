Non c’è pace per le coppie d’Italia. Il 2022 è decisamente l’anno delle separazioni vip. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano anche Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, dopo 15 anni insieme. Lei annuncia la separazione, poi la nascita di Anna, sua figlia.

Ma chi è il padre della figlia di Cristiana Capotondi? L’attrice ha mantenuto il riserbo massimo sulla sua vita privata negli ultimi anni, al punto che nessuno era a conoscenza della fine della sua relazione con Andrea Pezzi, risalente a più di un anno fa. La Capotondi è rimasta incinta qualche mese dopo l’addio al suo ex compagno e ha messo al mondo Anna qualche settimana fa.

A parlarne è stata lei stessa ma non ha rivelato il mistero del giorno: chi è il padre della figlia di Cristiana Capotondi? Smentite le ipotesi della nascita in provetta. Cristiana Capotondi ha comunicato all’Ansa di aver conosciuto il padre della bimba qualche mese dopo la separazione da Andrea Pezzi. Si tratta quindi di un nuovo uomo entrato nella sua vita diversi mesi fa, padre della bambina.

Nel ricostruire le vicende relative alla sua vita sentimentale, l’attrice ha raccontato di essersi separata da Pezzi un anno e mezzo fa circa e di aver conosciuto il padre di Anna qualche mese dopo. I conti tornano perfettamente: potrebbe aver conosciuto l’altro uomo circa un anno fa, per poi dare alla luce Anna a settembre.

Andrea Pezzi, però, è rimasto al suo fianco. “Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba”, le parole di Cristiana Capotondi sulla fine della sua relazione e sul nuovo capitolo della sua vita da neo mamma. “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”, precisa all’Ansa. “Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”, prosegue.

Da qui l’ipotesi che sia giunta già al capolinea la relazione con il padre della bambina, sul quale però la Capotondi mantiene il massimo riserbo. Chi è il padre della figlia di Cristiana Capotondi? Resta un segreto che Cristiana Capotondi al momento vuole mantenere tale.

