L’UE (Unione Europea) ha approvato un mandato per rendere la ricarica USB di tipo C per i telefoni cellulari uno standard entro la fine del 2024: tutti i dispositivi elettronici di medie e piccole dimensioni dovranno essere dotati di porte di ricarica USB-C per essere vendute nell’UE. I dispositivi elettronici di consumo di piccole e medie dimensioni, inclusi smartphone, tablet, laptop, fotocamere, cuffie e dispositivi di gioco portatili, dovranno essere dotati di una porta USB di tipo C per la ricarica. Per farvela breve, tutti i telefoni cellulari, gli auricolari ed i tablet con un’erogazione di potenza fino a 100W dovranno disporre di una porta di ricarica USB-C entro la fine del 2024. Ai laptop è stato dato un po’ di tempo in più: dovranno adeguarsi entro la primavera del 2026. Inoltre, i prodotti che arriveranno sul mercato prima della scadenza non saranno interessati.

Questo è stato un problema che l’UE teneva in sospeso da tempo: ci si chiedeva quando potesse arrivare un caricabatterie unico per tutti i dispositivi elettronici. Apparentemente, si tratta di una mossa cruciale dell’UE per ridurre i contributi ai rifiuti elettronici e promuovere l’uso di scelte eco-compatibili o rispettose per l’ambiente. Sebbene i telefoni Android utilizzino da tempo la porta di ricarica USB di tipo C, questa decisione riguarderebbe principalmente Apple, che utilizza ancora la porta Lightning proprietaria (basata su velocità USB 2.0) a bordo dei suoi iPhone. Si vocifera che Apple stia già testando l’ingresso USB-C per i suoi futuri iPhone, che potrebbero arrivare già nel 2023.

In base alle nuove regole, i consumatori non dovranno acquistare un nuovo caricabatterie ogni volta che acquistano un nuovo dispositivo e potranno utilizzare quello impiegato per caricare i loro vecchi dispositivi, visto che lo standard di ricarica sarà il medesimo.

