Come promesso, ecco l’annuncio del secondo volume di Back To The Future Live di Elisa, seguito ideale del primo volume della trilogia con cui la cantautrice triestina raccoglie il meglio del tour promozionale di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, l’album di inediti uscito nel 2022.

Un’esperienza tutta nuova, per Elisa Toffoli, che ha fatto della sua arte un’occasione per divulgare un messaggio di rispetto per l’ambiente e per tutto il pianeta con eventi all’insegna del green e dell’ecosostenibilità. L’esperienza di Elisa continuerà a teatro con An Intimate Night, uno show più intimo con la semplicità di un pianoforte, una chitarra e la bellezza degli archi.

Nel frattempo, il secondo volume di Back To The Future Live di Elisa uscirà il 21 ottobre e includerà un inedito. Ecco la tracklist completa:

01 Labyrinth

02 Rainbow

03 Heaven Out Of Hell

04 Come Te Nessuno Mai

05 Ordinary Day

06 Eppure Sentire (Un Senso Di Te)

07 Anche Fragile

08 Gli Ostacoli Del Cuore

09 Blue Part II (con Rkomi)

10 Quello Che Manca (con Rkomi)

11 Strings Interlude

12 O Forse Sei Tu

13 Luce (Tramonti A Nord Est)

14 Set The Tone (inedito)

Il secondo volume di Back To The Future Live di Elisa conterrà due duetti con Rkomi – Blue Part II e Quello Che Manca – e l’inedito Set The Tone, rispettando una tradizione iniziata con il volume 1 che includeva l’inedito Silent Song.

Set The Tone è già presente nella setlist delle date europee del tour. Per Elisa è un anno di grandi soddisfazioni. Oltre al doppio album Ritorno Al Futuro/Back To The Future, la cantautrice ha scritto per grandi artisti contemporanei come Elodie con il singolo Proiettili e ha duettato con Meg ed Emma Marrone nel brano Aquila.

Il terzo e ultimo volume di Back To The Future Live di Elisa potrebbe uscire a novembre.

