L’esperimento di Amazon Glow non ha funzionato: l’e-commerce ha deciso di disfarsi del dispositivo nato in epoca pandemica, tanto che negli USA non risulta già disponibile. Come riportato da ‘bloomerg.com‘, Amazon Glow non ha venduto quanto si sperava, costringendo la società di Jeff Bezos a rivedere le proprie intenzioni in merito.

Parliamo, per chi non lo sapesse, di un proiettore interattivo concepito per far giocare i più piccoli insieme a genitori collegati da remoto con un tablet. Il device vanta uno schermo da 8 pollici capace di proiettare una superficie interattiva da 19 pollici su di un pad in silicone bianco (bisogna ammettere che l’idea di base era davvero molto carina, ma poi qualcosa non ha funzionato, probabilmente per via delle abitudini degli utenti finali, che nel frattempo sono cambiate). Chi si collega in videochiamata può scorgere nello stesso momento il bambino e lo spazio interattivo proiettato attraverso le due videocamere integrate. L’azienda americano è stato costretto a riconoscere lo scorso successo di Amazon Glow, anche perché l’allentamento delle restrizioni ha cambiato le esigenze collettive, sempre meno legate alle attività da svolgersi in remoto.

Il progetto non è riuscito, c’è da dirlo: la società l’ha riconosciuto decidendo di tagliarlo, spostando la propria attenzione e le proprie risorse su prodotti più redditizi, com’è giusto che sia (non si è mai vista un’azienda che si ostini ad insistere su un articolo che non vende quanto dovrebbe, questo è poco, ma sicuro). A qualcuno potrebbe anche mancare Amazon Glow, anche se immaginiamo saranno in pochi quelli che lo rimpiangeranno (altrimenti non si spiegherebbe il suo fallimento). Voi ne avevate mai sentito parlare prima, magari in tempo di pandemia? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

