Ci sono diverse ragioni per non perdere tempo e procedere subito con il download dell’aggiornamento di ottobre a bordo del proprio Samsung Galaxy. Questa la sentenza che possiamo prendere in esame stamane per tutti coloro che si ritrovano con un device compatibile con il pacchetto software in questione. Al di là dei primi rilasci, già avvenuti per specifici top di gamma come abbiamo avuto di riscontrare in questi giorni con alcuni articoli a tema, è importante capire cosa ci aspetti una volta terminata l’installazione del firmware. A prescindere dal dispositivo che abbiamo scelto.

Tutte le ragioni per cui è necessario installare sui Samsung Galaxy il nuovo aggiornamento di ottobre

Insomma, senza girarci troppo intorno, proviamo a capire per quali ragioni sia opportuno installare sui Samsung Galaxy il nuovo aggiornamento di ottobre senza particolari esitazioni. Come riporta SamMobile, pare che il colosso sudcoreano abbia rivelato di aver corretto oltre 50 vulnerabilità di sicurezza con la sua patch di sicurezza di ottobre 2022. Questo, ad oggi, quanto trapelato dal bollettino ufficiale che è stato diramato in ritardo rispetto agli standard di questo produttore.

Il nuovo aggiornamento di ottobre per i Samsung Galaxy, a quanto pare, include la risoluzione di un bug critico e 31 patch che ad oggi vengono etichettati ad alta priorità. Sebbene la patch di sicurezza di Google di ottobre 2022 contenga 51 correzioni, stranamente alcune di queste sono state rilasciate da Samsung nella patch di sicurezza di settembre 2022. Nei prossimi giorni, capiremo qualcosa di più a proposito di una “sovrapposizione anomala”.

Nel frattempo, Samsung ha rivelato che il nuovo upgrade include anche 18 patch aggiuntive che risolvevano le vulnerabilità di sicurezza riscontrate negli smartphone e tablet Samsung Galaxy. Cosa vi aspettate dal rilascio in questione? Fateci sapere qui di seguito.