Tiziano Ferro svela la tracklist di Il Mondo è Nostro, il nuovo album in uscita l’11 novembre. 13 canzoni saranno quelle inserite nel disco, di cui alcune collaborazione e il primo singolo già pubblicato. Oltre al brano La vita splendida, apripista del progetto, ci sarà il feat. di thasup con Ferro, R()t()nda ma anche duetti con Ambra Angiolini e con Roberto Vecchioni.

Nella traccia che chiude il disco, la voce di Tiziano Ferro si unisce a quella di Sting per For her love – Sempre amata. Ne I miti, Tiziano Ferro duetta con Vecchioni mentre con Caaprezza canta un brano che si preannuncia dal sapore introspettivo: L’angelo degli altri e di se stesso.

Ambra Angiolini è presente anche nel titolo del brano in cui presta la voce: la canzone si intitola proprio Ambra/Tiziano, a sottolineare il feat dell’artista di Latina con la neo giudice di X Factor ed attrice italiana che nella sua carriera vanta anche un percorso da cantante.

Tra i titoli presenti nella tracklist di Il Mondo è Nostro spunta anche La prima festa del papà. Tiziano Ferro è diventato padre di due bambini, Margherita ed Andres, nel 2022. Lo ha comunicato a febbraio e la canzone in questione potrebbe dunque essere stata scritta in occasione della festa del papà di quest’anno.

Tracklist Il Mondo è Nostro

Il Paradiso dei bugiardi

Il mondo è nostro

La vita splendida

Addio mio amore

La prima festa del papà

R()t()nda – thasup con Tiziano Ferro

Mi rimani tu

A parlare da zero

L’angelo degli altri e di se stesso con Caparezza

Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini

I miti con Roberto Vecchioni

Quando io ho perso te

For her love – Sempre amata – Sting con Tiziano Ferro