Torna in onda Tandem 5 su Giallo: martedì 4 ottobre ripartono le repliche, in attesa di vedere la sesta stagione, ancora inedita in Italia.

Stasera andranno in onda i primi due episodi. Nel 5×01, dal titolo L’acqua cheta:

Il corpo di Olivier Croze, un imprenditore, viene ritrovato nella fontana di Peyrou. Volevano impedirgli di realizzare il progetto di centro commerciale che avrebbe snaturato parte dell’acquedotto di Saint-Clément? Léa scopre che la vittima è stata uccisa in seguito a una tortura ancestrale, la cura dell’acqua. Questo omicidio è legato alla leggenda dei 3 pastori della fonte di Boulidou che subirono la stessa prova, come sembra pensare Paul?

A seguire, l’episodio 5×02, intitolato Segreti sulla banchina:

Damien Berne, banchiere recentemente promosso vicedirettore del porto di Sète, viene trovato morto sulle banchine. Léa e Paul scopriranno che Damien era pronto a tutto pur di ottenere questa promozione. Chi potrebbe biasimare quest’uomo che si destreggiava tra il soddisfare la direzione del porto e difendere i suoi ex compagni di porto? Paul e Léa scoprono che la vittima stava facendo un doppio gioco: la sua morte potrebbe essere legata a un traffico che imperversava nel porto o a un tradimento?

Nel cast di Tandem 5 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

L’appuntamento con Tandem 5 su Giallo è per stasera alle 21:10.

