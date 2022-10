Arrivano novità concrete per quanto concerne il bonus asilo nido 2022 direttamente da INPS e, a quanto pare, non sono buone notizie per coloro che ancora non sono riusciti a rientrare nella misura di aiuto prevista per quest’anno. Diverse famiglie italiane erano in attesa di una svolta sotto questo punto di vista, al punto che abbiamo condiviso in estate, sul nostro magazine, alcuni chiarimenti su importi e fasce. Ebbene, pare che per l’anno in corso ci si debba mettere l’anima in pace. Coloro che ad oggi non sono rientrati nel programma, non potranno farlo per diversi mesi.

Bloccato definitivamente il bonus asilo nido 2022 da INPS: cosa aspettarsi per il 2023

Qual è la situazione che si è palesata al momento? Senza troppi giri di parole, possiamo dire che i fondi per il bonus asilo nido 2022 siano ufficialmente conclusi. Non è un caso che, da alcune ore a questa parte, in tanti si stiano ponendo domande su eventuali sostegni alle famiglie italiane per il 2023. A tal proposito, non si hanno ancora comunicazioni ufficiali e dovrete armarvi di pazienza prima di conoscere le decisioni che verranno prese per il nuovo anno. Non è un caso che INPS, incalzata sull’argomento, abbia dovuto rispondere come segue su Facebook:

“Le ricordiamo innanzitutto che i fondi non vengono stabiliti da Inps ma vengono decisi per legge a inizio anno. Questo bonus esiste ormai da qualche anno e non era mai capitato che finissero i fondi così presto e come scritto nella circolare è possibile fare domanda fino ad esaurimento fondi, ci dispiace“.

Implicitamente, un modo per confermare che il bonus asilo nido sia ufficialmente sospeso per il 2022. Vi terremo aggiornati se e quando verranno a galla novità per la misura che potrebbe dare ulteriore sostegno alle famiglie interessate nel 2023.