Prosegue la programmazione di Transplant 2 su Sky Serie, con due nuovi episodi in onda in prima visione assoluta per l’Italia martedì 4 ottobre. Il medical drama canadese sulla vita di un giovane e talentuoso medico

siriano, Bashir Bash Hamed (interpretato da Hamza Haq), ha debuttato con la stagione inedita lo scorso settembre in prima tv sul canale 112 di Sky e in streaming su Now, riprendendo a raccontare la storia del protagonista e dei suoi colleghi immediatamente dove si era chiusa la prima parte.

Il secondo appuntamento con Transplant 2, ovvero con gli episodi 3 e 4 della stagione, vede il ritorno in corsia del primario di Medicina d’emergenza, il dottor Jed Bishop, che nel finale della prima stagione aveva gettato i colleghi nel panico perché colpito da quello che era parso un ictus.

Ecco le trame di Transplant 2 per gli episodi in onda il 4 ottobre su Sky Serie, in prima serata a partire dalle 21.10.

I risultati sulla qualità dell’assistenza medica prestata allo York Memorial diventano motivo di conflitto tra Bash e Bishop.

Bishop torna al lavoro mentre lo staff medico è impegnato nelle cure di una famiglia rimasta vittima di un incidente in barca.

Transplant 2 andrà in onda su Sky e Now, disponibile anche on demand, con due episodi a settimana ogni martedì sera fino all’8 novembre (data di trasmissione dell’episodio finale di stagione) per un totale di 13 episodi. Intanto la serie è stata rinnovata anche per una terza stagione da 13 episodi, in onda già dallo scorso settembre in Canada sull’emittente CTV e attesa nel nostro Paese nel 2023, sempre su Sky Serie.

