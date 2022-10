Ho incontrato Roberta Finocchiaro nel 2017, quando a Siracusa è entrata nella roulotte FIAT Music. Cantava in inglese, accompagnandosi con la chitarra. Non sembrava siciliana, ma californiana. L’ho immediatamente selezionata per il live e in seguito per la finale al Teatro Ariston di Sanremo, che ha poi vinto.

Ha registrato il suo secondo album “Something true” a Memphis, nello storico studio di Sam Phillips e il suo terzo album “Save with the rhythm” a New York, con la produzione artistica di Steve Jordan, oggi nuovo batterista dei Rolling Stones.

Nel frattempo io l’avevo persa di vista. Quando Massimo Minutella mi ha chiesto di partecipare per la quarta volta consecutiva a Scruscio, manifestazione che si svolge nel Palazzo D’Aumale di Terrasini (Palermo), gli ho proposto di invitare le nuove eccellenze siciliane, tra cui appunto Roberta.

La coincidenza ha voluto che, assieme alla sua produttrice Simona Virlinzi, da Terrasini andasse pochi giorni nelle Egadi a Favignana mentre io sarei andato a Marettimo, l’isola più piccola lì vicina. Così mi ha raggiunto un giorno e, con Simona, la sua amica Salvatrice, Holly e Morena ci siamo imbarcati per un giro dell’isola. Le ho chiesto di portare la chitarra e io avevo con me la mia telecamera professionale. Il video reportage è spettacolare per le immagini dei luoghi, del mare, delle grotte e per le canzoni che ha eseguito chitarra e voce.

Roberta Finocchiaro intervista e live a Scruscio – Terrasini, Palazzo D’Aumale 24.8.22

Subito dopo le prove, Roberta mi ha raccontato i due album registrati negli Stati Uniti, prodotti da Simona Virlinzi.

Sul palco ha eseguito “Where you breathe” ed “Everybody needs someone to love”. Poi le ho chiesto di fare anche “Something true”, con cui ha vinto Fiat Music sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Roberta Finocchiaro live nel mare e nelle grotte dell’isola di Marettimo 29.8.22

Nello spettacolare scenario di un mare azzurro e nelle grotte di Marettimo, Roberta ha eseguito: “One morning”, “Hope”, “Honey Tree”, “Lemon”, l’intro di “Bold as love” di Jimi Hendrix, “New York City serenade” di Bruce Springsteen, “Pink moon” di Nick Drake e “The way”.

Roberta Finocchiaro balli sulla barca in un mare azzurro di Marettimo 29.8.22

Dopo aver registrato tutto il reportage con Roberta Finocchiaro nel mare e dentro alle grotte di Marettimo, mi sono tuffato per raggiungere una piccola spiaggia dove ho trovato tre ragazze di Bologna che mi hanno detto di chiedere a Pippo, il nostro marinaio che ci ha portato in barca, di ballare e fare musica. Così, quando sono risalito, gli ho chiesto di farlo. Suo figlio, nella barca accanto , ha messo la musica e tutti hanno ballato, comprese le tre ragazze sulla spiaggia.

Chitarrista e cantautrice catanese, classe ’93, Roberta Finocchiaro fin da piccola coltiva la passione per la musica iniziando a suonare la chitarra e a comporre canzoni a soli 10 anni.

Nel dicembre 2014 Roberta entra a far parte della Tillie Records, etichetta discografica di Simona Virlinzi, sorella dello storico produttore discografico catanese Francesco Virlinzi. A settembre 2016 pubblica il primo album “Foglie Di Carta”, dal genere pop/blues/folk e ispirato alle sonorità americane, che Roberta porta in giro per l’Italia con il mini tour “Foglie Di Carta Live”. A dicembre 2016 sale sul palco del Light Of Day (Italia) suonando con alcuni dei musicisti di Bruce Springsteen e il 7 dicembre 2016 apre l’ultima data del Tour “On” di Elisa. A settembre 2017 negli studi della storica famiglia di Sam Phillips a Memphis (Tennessee) inizia le registrazioni del suo secondo album che vanta la partecipazione di importanti musicisti americani tra cui il batterista Stephen Chopek e il bassista David LaBruyere, entrambi produttori artistici dell’album. Nel dicembre 2017 Roberta vince il Fiat Music di Red Ronnie e si esibisce per la prima volta al Teatro Ariston di Sanremo. Nel gennaio 2018 si esibisce ad Asbury Park in occasione del Light Of Day (New Jersey) e a dicembre 2018 esce il suo secondo album di inediti “Something True”. L’anno seguente a New York registra il nuovo disco “Save live with the rhythm” insieme a Steve Jordan, che esce all’inizio dell’estate 2020. Nel corso del periodo di lockdown ha partecipato e vinto il concorso indetto da Alex Britti, aprendo il suo concerto nell’ambito del Festival di Piombino 20eventi. A settembre 2020 vince il Premio della Critica di “COVER ME”, il primo contest musicale in Italia dedicato a Bruce Springsteen lanciato dal gruppo NOI&Springsteen. Ben Harper la scorsa estate le ha chiesto di aprire il suo concerto al Teatro di Taormina.

