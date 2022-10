Si torna a parlare del Samsung Galaxy S22 e del rilascio di un aggiornamento come quello focalizzato su One UI 5.0. La scorsa settimana è stata caratterizzata dai feedback sulla terza beta, soprattutto per quanto concerne la durata della batteria come abbiamo osservato con un altro articolo, mentre oggi 4 ottobre è importante capire quali possono essere le prossime mosse del produttore coreano. Vediamo in quale direzione stiamo andando, grazie alle informazioni raccolte nelle ultime ore per il pubblico italiano.

Imminente il rilascio della quarta beta in arrivo per il Samsung Galaxy S22 con One UI 5.0

Per farvela breve, manca davvero poco alla diffusione della quarta beta in arrivo per il Samsung Galaxy S22, impostata sul tanto atteso aggiornamento con One UI 5.0. La conferma arriva da SamMobile, secondo cui sarebbero emerse tracce evidenti sui lavori in corso. Ricapitolando, sono state intercettate nuove prove, secondo cui Samsung starebbe sviluppando una quarta build beta One UI 5.0 per la serie Galaxy S22, che potrebbe essere lanciata presto. Insomma, i test sul campo non si fermano qui e ad oggi non sono previsti particolari rallentamenti per questo progetto.

L’aspetto negativo di questa vicenda, in effetti, riguarda il fatto che la progettazione di una quarta beta per forza di cose produrrà un allungamento dei tempi entro i quali avremo modo di testare l’aggiornamento stabile e definitivo con One UI 5.0 per il Samsung Galaxy S22. La speranza è che, sotto questo punto di vista, la situazione si possa sbloccare una volta per tutte entro la fine del 2022. Ad oggi, non si hanno riscontri ufficiali dall’azienda, ragion per cui possiamo solo basarci su ipotesi.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri più concreti sulla distribuzione di nuove beta impostate su One UI 5.0 per la serie dei Samsung Galaxy S22.

Continua a leggere su optimagazine.com