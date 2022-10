Giusto è informarsi su quando arriva il bonus autonomi 200 euro per tutti coloro che hanno già inoltrato la relativa domanda all’INPS oppure alla propria cassa previdenziale di riferimento. Le domande per la richiesta di contributo sono partite il giorno 23 settembre ma la procedura è ancora aperta. Quali prospettive ci sono dunque per l’accredito della somma spettante alle partite IVA che ne hanno i requisiti? Cerchiamo di capirlo sulla base di alcuni ragionamenti, in mancanza di comunicazioni ufficiali.

Termine invio domanda determinante

Lo scorso 23 settembre, con il via alle domande per il bonus autonomi 200 euro, non si è assistito ad un vero e proprio click day. In effetti, la richiesta di contributo potrà essere effettuata fino al prossimo 30 novembre. Una tempistica così ampia per la presentazione della propria istanza, ci fa ritenere quanto segue: è impossibile credere che i primissimi intestatari che hanno presentato domanda già a fine settembre riceveranno il loro contributo fra due mesi. Piuttosto si provvederà ai primi accrediti in tempi più rapidi, di certo per dare la possibilità a numerose famiglie di affrontare il caro vita di questo autunno.

L’INPS in primis non ha chiarito quando ci saranno i primi accrediti per il bonus autonomi 200 euro e neppure le diverse casse previdenziali hanno fornito delle notizie al riguardo. Pur non beneficiando di riscontri ufficiali, è plausibile che le somme arrivino sui conti dei primi beneficiari che hanno presentato la loro domanda nel corso del prosieguo di ottobre. Di certo la disponibilità delle somme sarà graduale e seguirà cronologicamente l’arrivo delle richieste.

Per chi non avesse ancora inoltrato la sua domanda di bonus autonomi 200 euro, non c’è da andare nel panico. Secondo l’ADEPP. ossia l’associazione delle casse previdenziali private, i fondi messi in campo dal Governo dovrebbero bastare per tutti i richiedenti e dunque anche con inoltro della domanda a fine novembre la quota dovrebbe essere assicurata.

