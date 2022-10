L’ultimo aggiornamento ad Android 13 ha provocato di recente diverse complicanze ad alcuni smartphone Pixel nell’utilizzo di Android Auto. Infatti, stando all’ultimo update pubblicato da Google sul forum di supporto dell’app che consente ai dispositivi mobili di essere utilizzati in auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, il colosso di Mountain View ha spiegato di essersi messo a lavoro su un particolare problema che sta tormentando gli utenti in possesso dei device Google Pixel, i quali non riescono più ad interagire e usare la piattaforma in seguito all’aggiornamento ad Android 13.

Tale problematica è stata resa nota da diversi utenti tramite segnalazioni verso gli inizi dello scorso mese di settembre, in seguito al rilascio dell’aggiornamento ad Android 13, che ha interessato soprattutto i Google Pixel 5. Malgrado gli avvisi non fossero piuttosto cospicui, Big G ha voluto, ad ogni modo, essere sincero ed onesto, mettendosi subito a lavoro sulla vicenda. L’azienda californiana avrebbe anche risposto alla segnalazione di un utente, ormai preoccupato della situazione creatasi, con il seguente messaggio: “Grazie per aver segnalato questo problema. Abbiamo inoltrato il tuo problema al resto del team e ti terremo aggiornato con le informazioni disponibili”.

Tuttavia, ad oggi, non è stata ancora concessa una risoluzione in via ufficiale della problematica riscontrata su alcuni device Google Pixel, ma, a quanto pare e come solito accade, subentra la community per cercare di circoscrivere le difficoltà che si manifestano. Difatti, alcuni utenti sostengono che procedere con il ripristino di Android Auto a bordo delle auto dovrebbe determinare la soluzione all’incompatibilità con il telefono in questione, mentre stando a quanto detto da altri utenti è opportuno accedere alla voce ‘Opzioni Sviluppatore’ del proprio smartphone andando a modificare la ‘Configurazione USB predefinita’ a favore dell’opzione ‘Trasferimento file/Android Auto’. Ad ogni modo, sia la prima che la seconda scelta non sono certo la soluzione migliore del problema, quindi sarebbe consigliato attendere la risposta ufficiale di Google.

Continua a leggere su optimagazine.com