Tutti attendono con ansia l’uscita di iOS 16.1, eppure per quest’ultima dovremo ancora aspettare quasi certamente. Secondo alcune anticipazioni, prima dell’update davvero incrementale dovrebbe essercene un altro minore ossia iOS 16.0.3, risolutivo di alcuni bug ma non proprio di tutti e soprattutto non di quello più importante.

Cosa dovrebbe arrivare subito e perchè

Nell’ultima parte di settembre, abbiamo assistito al rilascio di iOS 16.0.2. Il piccolo aggiornamento ha posto fine ad una serie di piccoli bug venuti fuori dopo la prima distribuzione di iOS 16. Il prossimo update in cantiere dovrebbe essere ora iOS 16.0.3. Anche quest’ultimo rilascio servirebbe a porre fine ad alcuni problemi ma, probabilmente, non al fenomeno del battery drain e dunque al consumo eccessivo di carica.

Naturalmente siamo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi ma proprio l’aggiornamento iOS 16.0.3 dovrebbe porre rimedio al bug del volume basso durante le chiamate CarPlay con un iPhone 14 Pro e risolvere anche la questione dello sfarfallio del display su alcuni modelli di iPhone quando la luminosità è bassa. Ancora, gli sviluppatori starebbero lavorando ad episodi di arresto anomali dell’app Mail e altre piccole anomalie. Il presente rilascio minore potrebbe giungere anche nella settimana corrente o comunque non tardare molto.

Prospettive future per iOS 16.1

Rispetto a tutto quanto detto finora, non dovrebbe essere in cantiere (proprio con l’aggiornamento iOS 16.0.3) alcuna soluzione definitiva per i problemi di batteria di scena sugli iPhone più o meno recenti dopo l’aggiornamento iOS 16. Il vero rimedio al fenomeno del battery drain dovrebbe invece essere a disposizione di tutti solo con l’update iOS 16.1. Quest’ultimo non dovrebbe arrivare prima di metà ottobre, magari in concomitanza con il lancio di iPadOS 16 in forte ritardo per la sua uscita. Forse sarà la stessa Apple a darci degli indizi al riguardo nel breve tempo.

