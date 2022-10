Da semplice riempitivo estivo a serie tv di punta dell’autunno, la parabola di Morgane Detective Geniale continua e da oggi andrà in scena su Rai1 la nuova stagione con una novità importante, una new entry destinata a portare scompiglio.

Morgane Detective Geniale 2 prende il via oggi, martedì 4 ottobre, alle 21.25 su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay, con Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) pronta a vestire ancora i panni della donna dall’intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita con un carattere difficile e incontrollabile ma che ha saputo lasciarsi alle spalle il suo lavoro da donna dalle pulizie grazie alle sue doti investigative, cosa ne sarà di lei?

Anche in questa seconda stagione continuerà la contrapposizione tra il suo ‘disordine’ e le procedure investigative del detective Adam Karadec (interpretato da Mehdi Nebbou), un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali. In Morgane Detective Geniale 2, il poliziotto bloccato e la geniale apprendista investigatrice lavoreranno fianco a fianco nel risolvere complicati delitti ma con un’incognita in più ovvero un nuovo personaggio, Roxane Ascher, un’investigatrice ostinata e affascinante che dovrà valutare l’operato di Morgane in polizia con tutto quello che ne conseguirà.

💥 Raggiante, geniale, guizzante, originale, ribelle… Semplicemente #Morgane!

Da stasera #4ottobre in prima visione assoluta "Morgane – Detective Geniale" seconda stagione!

Su Rai1 e in streaming su RaiPlay #MorganeDetectiveGeniale #Morgane2 pic.twitter.com/458wxOc8DV — Rai1 (@RaiUno) October 4, 2022

Il suo arrivo contribuirà a creare non pochi contrasti, mentre le vite private dei protagonisti dovranno fare i conti con novità inaspettate, cos’altro succederà? Ad andare in onda oggi, 4 ottobre, sarà il primo episodio in cui Morgane trova il corpo esanime della commessa Séverine Moutier nel negozio in cui fa acquisti. Lei e Karadec iniziano la loro indagine anche se quest’ultimo è a sua volta indagato dall’ispettore Asher per i colpi sparati durante un’indagine precedente.

Nel secondo episodio, il soffitto della casa di Morgane crolla e l’intera famiglia è costretta a cercare asilo dal suo collega, Gilles. Peggio ancora, l’inchiesta di IGPN porta alla sospensione, non di Karadec, ma di Morgane. Furiosa e di nuovo in una situazione precaria, Morgane viene coinvolta in una nuova indagine quando il corpo senza vita di una giovane donna viene ritrovato e la vittima si rivela essere la sorella gemella di una poliziotta della vicina stazione di polizia.