L’Estate in cui Imparammo a Volare è stata, di fatto, cancellata da Netflix, ma con una sorta di risarcimento danni: la serie tratta dal romanzo di Kristin Hannah Firefly Lane (da cui il titolo originale del format) si chiuderà con la seconda stagione, ma perlomeno questa sarà molto più ampia della prima e divisa in due parti.

Rispetto ai 10 episodi di debutto de L’Estate in cui Imparammo a Volare, approdati sulla piattaforma nel 2021, la seconda ed ultima stagione potrà contarne 16, che avranno il compito di disegnare il finale delle vicende delle due protagoniste Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke). Le due amiche diversissime, eppure legate profondamente dall’adolescenza, si sono ritrovate quasi estranee alla fine della prima stagione: la seconda avrà il compito di rivelare il misterioso motivo che, dopo tante vicissitudini, sembra averle divise irrimediabilmente.

L’Estate in cui Imparammo a Volare, dopo aver debuttato con 10 episodi nel 2021, farà il suo ritorno con la seconda stagione su Netflix venerdì 2 dicembre. A differenza della prima, questa seconda stagione sarà divisa in due parti: la Parte 1 include gli episodi da 1 a 9 e la Parte 2 i restanti da 10 a 16. Per l’uscita della seconda metà della stagione bisognerà attendere il 2023.

Netflix ha diffuso anche la trama de L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 e le prime immagini promozionali: Kate affronterà le dolorose conseguenze del viaggio di Johnny (Ben Lawson) in Iraq, mentre Tully dovrà affrontare una causa dopo essersi allontanata dal suo talk show e inizierà un viaggio alla scoperta delle sue radici, con domande su chi sia suo padre. La serie continuerà ad avere più linee temporali nel racconto di questa amicizia: nella sequenza ambientata negli anni ’80, sarà raccontato l’inizio dell’amore tra Kate e Johnny, con le relative conseguenze sul posto di lavoro. E mentre la sua carriera decolla, Tully flirta anche con l’arrogante giornalista sportivo Danny Diaz (Ignacio Serricchio), con cui ingaggia litigi continui. Nella linea temporale degli anni ’70, invece, le adolescenti Kate (Roan Curtis) e Tully (Ali Skovbye) lottano per mantenere viva la loro amicizia mentre la madre di Tully, Cloud (Beau Garrett) finisce in galera per spaccio di droga: di conseguenza Tully viene mandata a vivere con sua nonna lontano da Firefly Lane e questo mette a dura prova il legame con Kate.

Nel cast de L’Estate in cui Imparammo a Volare 2, insieme a Heigl e Chalke, tornano Lawson, Garrett, Serricchio, Skovby e Curtis, affiancati dalle new entry India de Beaufort nei panni di Charlotte, Greg Germann nei panni di Benedict e Jolene Purdy come Justine. Firefly Lane è prodotta per Netflix dalla showrunner Maggie Friedman e dalla co-protagonista Heigl, insieme a Shawn Williamson, Michael Spiller e Stephanie Germain. Le riprese della seconda stagione sono iniziate a Toronto lo scorso anno.

