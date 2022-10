Giorgia Soleri torna sui social per raccontare un’altra pagina dolorosa della sua vita. Un’altra, la malattia di Giorgia Soleri. Non solo endometriosi, di cui parla spesso. Anche la fibromialgia, che ha scoperto da poco e che le causa non poco disagio, condizionando negativamente la sua vita.

Ne ha parlato con i suoi follower in un lungo messaggio su Instagram, il suo canale preferito per porre l’accento su questioni che la riguardano in prima persona ma che potrebbero interessare una platea molto vasta. Così apprendiamo che Giorgia Soleri soffre anche di fibromialgia, una sindrome che la costringe a vivere nella rabbia e nel terrore.

ARTICOLI CORRELATI

La diagnosi, solo qualche giorno fa, a proposito della quale dice: “Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro”. “A me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta. poche ore prima di questa diagnosi, per un casualità che a ripensarci fa sorridere, mi tatuavo TOGHETER WE ARE STRONGER. e oggi lo sento più che mai. Grazie”, le parole nel post a corredo di una foto di un tatuaggio nuovo.

La malattia di Giorgia Soleri

Si chiama fibromialgia la malattia di Giorgia Soleri. Ad un lungo post social, la Soleri abbandona le sue riflessioni e il suo dolore. “La prima diagnosi che ho ricevuto è stata contemporaneamente una liberazione e un pugno nello stomaco. Finalmente il mio dolore aveva un nome, potevo chiamarlo, spiegarlo, dargli spazio e dignità”, le parole i Giorgia.

Cos’è la fibromialgia

Vediamo adesso cos’è la fibromialgia.

La fibromialgia è una malattia che porta ad accusare dolori muscolari diffusi ed affaticamento. Le persone che ne soffrono, solitamente soffrono anche di insonnia e hanno problemi di memoria. I sintomi influiscono anche sull’umore.

Purtroppo non esiste ancora una cura ma una terapia con farmaci e rilassamento atto ad alleviare lo stress può contribuire ad alleviarne i sintomi. Colpisce maggiormente le donne adulte e solitamente si palesa in modo graduale per poi peggiorare nel tempo.

Dal sito di Humanitas, apprendiamo:

“La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore. Anche se non esiste una vera cura per questo problema, sia i farmaci, sia un approccio mirato al rilassamento e alla riduzione dello stress possono aiutare ad alleviare i sintomi”.