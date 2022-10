Questo martedì 4 ottobre inizia con alcuni malfunzionamenti social: Instagram non si apre per nulla per diversi utenti o si chiude immediatamente dopo il tentativo di lancio. L’anomalia investe una fetta di iscritti alla piattaforma (almeno per il momento) e non la loro totalità: ad ogni modo è il caso di analizzare la casistica dei problemi, anche per cercare di individuarne le cause.

Perché Instagram non si apre

A chi Instagram non si apre accade esattamente quanto segue: in pratica, al lancio dell’applicazione, questa “crasha” dopo pochissimi istanti. A nulla valgono i numerosi tentativi degli utenti: la situazione non cambia in nessun modo e la piattaforma continua a non essere fruibile in maniera assoluta. Un esempio di come l’anomalia si presenti è disponibile nel tweet di chiusura articolo.

Come mai l’app Instagram si chiude inaspettatamente in questa giornata? Ci siamo abituati, da più tempo, ad associare le frequenti anomalie del social con gli ultimissimi aggiornamenti dell’app appunto, soprattutto quelli per iPhone. Non sembra essere per nulla un caso che proprio nella giornata di ieri 3 ottobre sia stata resa disponibile una nuova versione dell’app sull’App Store di Apple. Che il bug dipenda dalla nuova fatica degli sviluppatori è più che probabile in questo momento: di conseguenza, una soluzione definitiva al problema potrebbe giungere solo con un ulteriore rilascio dell’app (di solito abbastanza repentino).

Quanti problemi per Instagram

Dal mese di settembre, le anomalie per l’app social delle foto si sono moltiplicate. Oltre alla casistica attuale per la quale Instagram non si apre e si chiude comunque all’improvviso, va sottolineato come nelle scorse settimane ci siano stati malfunzionamenti con la visualizzazione dello stato online dei contatti e più recentemente con la disponibilità dell’informazione sul numero di follower (purtroppo non aggiornata). La speranza è che ad ogni piccolo e grande bug venga posto subito rimedio.

Continua a leggere su optimagazine.com