Siamo felici di annunciarvi che è tornata una delle promozioni Samsung più apprezzate in assoluto, che consente di ricevere in regalo, contestualmente all’acquisto dei Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, un Samsung Galaxy Watch 5 o Watch 4, a seconda del modello di smartphone scelto. Se avevate già messo in conto di comprare uno dei nuovi pieghevoli del colosso di Seul, oppure uno dei tre dispositivi della serie Galaxy S, sappiate riceverete, nel primo caso, l’ultimo indossabile del produttore asiatico o, nel secondo, il suo predecessore.

In pratica, vi basterà comprare sullo store ufficiale entro il 1 novembre il Samsung Galaxy Z Fold 4 o Z Flip 4 e registrando l’acquisto entro il 12 dicembre 2022 riceverete in regalo il Samsung Galaxy Watch 5 40mm BT (comprando, invece, uno dei Samsung Galaxy S22 otterrete il Samsung Galaxy Watch 4 40mm BT). Una promozione che potrebbe attrarre più di qualche utente, specie considerando il valore commerciale dei due smartwatch in regalo. Se già intenzionati all’acquisto di uno tra i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 o dei Samsung Galaxy S22, allora vi conviene leggere a fondo il regolamento interno della promozione (potrete consultarlo a questo indirizzo), per poi eventualmente procedere all’acquisto entro il 1 novembre ed alla successiva registrazione del prodotto su Samsung Members non oltre il 12 dicembre.

Non appena fatto tutto riceverete un’email di conferma: da quel momento dovreste ricevere a casa il vostro regalo entro 180 giorni. Ora diteci se la promozione vi ha allettato o se preferite magari approfittare di qualche offerta del prossimo Amazon Prime Day in versione autunnale (anche se non è detto troviate di meglio di quanto offerto con questa promozione).

Continua a leggere su optimagazine.com