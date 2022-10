Un libro di Vasco Rossi è forse la novità più inaspettata per i fan del rocker di Zocca. Il Vasco Live 2022 si è concluso e il Blasco ha già parlato di un ritorno dal vivo nel 2023. Nel frattempo il suo pubblico aveva bisogno di un altro tesoro da custodire dopo la rinascita negli stadi. E di “rinascita”, in effetti, si parla nell’annuncio pubblicato nelle ultime ore.

Vasco Live 2022, il libro di Vasco Rossi: quando esce

Si chiamerà Vasco Live 2022, il libro di Vasco in cui ogni dettaglio del tour appena concluso diventa un documento prezioso e un’occasione per riscoprire la caldissima esperienza degli stadi che ha portato il rocker di Zocca in ben 11 tappe.

“Arriva Vasco Live 2022, il libro ufficiale del tour della rinascita”, così Vasco Rossi annuncia la novità. 701mila spettatori, 11 tappe, il suono rock che sul palco diventa ancora più massiccio e la gioia di ritrovare il diletto degli spettacoli dal vivo tenuti troppo a lungo in standby per via della pandemia del Covid-19.

Il libro di Vasco Rossi sarà fuori martedì 18 ottobre per le edizioni Lullabit.

Cosa troveremo nel libro di Vasco Rossi

Come scrive Vasco, “ogni concerto è un capitolo a formare un unico racconto on the road per immagini in 11 tappe”, ma non è tutto.

Il libro, infatti, nasce per immergere il lettore in un’esperienza fotografica e narrativa in cui vengono condivisi tutti gli aneddoti più interessanti del tour:

“Inoltre le prove e i backstage come non sono stati mai visti, tutto negli scatti degli storici fotografi ufficiali di Vasco. Insieme alle immagini una raccolta di testi, in parte inediti, scritti da Vasco dall’inizio del tour per i suoi social”.

Ancora una volta, non è tutto. L’esperienza, infatti, è anche multimediale. Ecco perché:

“E per la prima volta, in alcuni capitoli è presente un QR Code che inquadrato consente di accedere a filmati di viaggi, prove, backstage, della riunione con la band prima di salire sul palco e tanto altro, con un solo protagonista: Vasco”.

Il tutto è raccolto in 160 pagine e più di 100 foto.

Infine, gli iscritti al fan club avranno diritto ad un omaggio esclusivo: coloro che riusciranno ad acquistare le prime 1000 copie riceveranno il poster autografato del tour.

