Ilary Blasi continua ad essere argomento quotidiano del gossip e non solo sui settimanali ma anche sul web dove ogni sua foto diventa virale e tutti cercano un indizio nella speranza di poter creare un caso. Oggi le cose sono più facili perché a creare il caso ci ha pensato la diretta interessata poco fa sui social e, in particolare, nelle storie di Instagram pubblicando quella che possiamo definire una vera e propria frecciatina a Francesco Totti, ma cosa ha fatto la conduttrice?

Ilary Blasi ha postato una storia in cui si mostra davanti al negozio di Rolex mimando poi il gesto del furto richiamando quindi la questione dei famosi ‘orologi rubati’ al suo ex una volta arrivata la separazione. La conduttrice ha poi taggato Francesca Manzini con un chiaro riferimento alle sue parole e al suo ‘ruolo’ a Striscia la Notizia. A sua volta la Manzini ha subito taggato la Blasi piazzandosi in testa un cappello con tanto di corna e tutti gli orologi bene in vista al polso e non solo al grido di: “Aoh! ce so passata davanti, mica so entrata! ciaone”.

Il post è arrivato proprio nel giorno in cui il suo ex è stato immortalato sorridente e a spasso con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, solo un caso? Chi segue la Blasi sa bene che è sempre stata una di pancia e siamo sicuri che questa continuerà ad essere una sua caratteristica, volente o nolente, anche in questo complicato caso di divorzio di cui tutti stanno parlando anche senza averne titolo o cognizione di causa.