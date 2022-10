Il Marco Bellavia gate ieri ha spinto Il Grande Fratello Vip verso ascolti record (che non si vedevano comunque da un po’) e che hanno permesso un clamoroso successo sulla première di Sopravvissuti, la nuova serie tv Rai con Lino Guanciale. Siamo sicuri che presto l’ordine cosmico sarà ripristinato ma in molti hanno notato che quello che è successo ieri e potrebbe essere trascinato per un po’ proprio per permettere alla trasmissione di vincere ancora la gara degli ascolti.

In queste ore si discute molto sulla scelta di mandare i ‘colpevoli’ al televoto a cominciare proprio da Giovanni Ciacci, eliminato ieri sera, e il popolo dei social è convinto che proprio lui potrebbe essere l’ospite della prossima puntata in onda giovedì. Ciacci potrebbe avere l’occasione di dire la sua su quanto è successo, magari scusarsi ancora, prendendo posto al centro dello studio, cosa succederà a quel punto? Gli ascolti potrebbero giovarne ma la sua presenza potrebbe indignare ancor di più il pubblico che in queste ore lo sta travolgendo con messaggi e polemiche.

Il vero colpaccio, però, potrebbe arrivare con il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022. Il conduttore al centro di questo caso potrebbe tornare in studio non solo per lanciare il suo messaggio ma anche per avere un confronto con gli abitanti della casa graziati dal pubblico. La ‘vittima’ a quel punto potrebbe essere Gegia mentre a guadagnarne potrebbero essere di nuovo gli ascolti della puntata di lunedì sera vincendo ancora lo scontro contro Lino Guanciale e Sopravvissuti.