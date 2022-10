Sono stati annunciati i concerti di Jack Savoretti in Italia nel 2022. L’artista si esibirà in sei appuntamenti dal vivo a partire dal 5 dicembre, quando è attesa la prima data a Padova. Ad aprire gli spettacoli sarà la giovane cantautrice italiana Svegliaginevra.

Dopo i live per tutta Europa, l’artista farà tappa il 5 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova per poi proseguire il 6 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova, l’8 dicembre all’Auditorium Parco Della Musica di Roma, il 10 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, il 12 dicembre al TAM Teatro Degli Arcimboldi di Milano e il 13 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna.

Jack Savoretti presenterà i brani dell’ultimo album Europiana, che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK unitamente ai successi contenuti nei precedenti progetti.

Il disco è inoltre uscito lo scorso venerdì 20 maggio in un’edizione estesa dal titolo Europiana Encore, con sei nuovi brani che spaziano tra le sonorità più diverse.

Di questi nuovi brani fanno parte il singolo “You Don’t Have To Say You Love Me/ Io Che Non Vivo Senza Te (Medley)”, un omaggio alla musica italiana, ma anche “Dancing Through The Rain”, “Late Night” e “Why Not”.

I concerti di Jack Savoretti in Italia

05 dicembre 2022 – GRAN TEATRO GEOX, PADOVA

06 dicembre 2022 – TEATRO CARLO FELICE, GENOVA

08 dicembre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

10 dicembre 2022 – TEATRO VERDI, FIRENZE

12 dicembre 2022 – TAM TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO

13 dicembre 2022 TEATRO EUROPAUDITORIUM, BOLOGNA

I biglietti per i concerti di Jack Savoretti in Italia nel 2022 sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.