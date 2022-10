Grey’s Anatomy 19 sembra incontrare Sex Education nel terzo episodio della stagione, di cui ABC ha appena svelato la trama: come da titolo, Let’s Talk About Sex, letteralmente Parliamo di sesso, l’episodio in onda giovedì 20 ottobre su ABC si occuperà di educazione sessuale rivolta ai giovani e lo farà tramite i nuovi protagonisti del medical drama.

Il terzo episodio di Grey’s Anatomy 19 vedrà infatti Miranda Bailey, tornata evidentemente a lavoro in ospedale dopo il licenziamento nel finale della stagione 18, impegnare i nuovi tirocinanti in un progetto di educazione alla sessualità e alla salute sessuale, rivolgendosi ad un target di adolescenti attraverso gli strumenti di comunicazione da loro più usati, i social media.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 19×03, che include anche una rivelazione su Zola, la figlia maggiore di Meredith e del defunto Derek.

Bailey recluta gli stagisti per creare una serie di video sui social media che informano gli adolescenti sulla salute sessuale. I video, girati al Grey Sloan di fronte a un gruppo di liceali, hanno colpito a casa una studentessa che ha complicazioni mediche durante la sua visita. Altrove, Meredith e Maggie imparano qualcosa di nuovo su Zola.

Il terzo episodio di Grey’s Anatomy 19 vede dunque ancora la presenza di Ellen Pompeo, che resterà nella serie per i primi 8 episodi e poi lascerà il campo ai nuovi co-protagonisti, i cinque specializzandi del primo anno su cui ha riposto la sua fiducia nel rifondare il programma di insegnamento dell’ospedale. Tornerà poi nel finale di stagione. Nel frattempo Ellen Pompeo si dedicherà ad una nuova miniserie Hulu, tratta da una storia vera, di cui è protagonista e produttrice esecutiva.

