Fedez in ospedale, ci torna per il tumore al pancreas. Qualche mese fa il rapper ha subito un intervento chirurgico importante a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas e ha informato puntualmente i suoi follower. Sta facendo lo stesso con le visite di controllo a cui è obbligato a sottoporsi nel post operatorio.

Una di queste era in programma per oggi. Fedez ha condiviso la sua ansia sui social, a pochi minuti dallo svolgimento di una risonanza magnetica a cui si è dovuto sottoporre per verificare che tutto procedesse secondo i piani e che il tumore non fosse tornate.

“Mandate good vibes”, chiede. Poi li informa a cose fatte: “Tutto bene grazie di cuore per i bellissimi messaggi”. “Mi aspetta una bella risonanza magnetica, che non amo particolarmente”, ha scritto su Instagram chiedendo il supporto dei suoi seguaci in un momento difficile come quello che sta vivendo. Fortunatamente, per Fedez il peggio sembra davvero essere alle sue spalle.

“Mi ritengo molto fortunato. Il tumore non ha preso i linfonodi. Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo d’intestino”, aveva spiegato subito dopo l’intervento. Aveva anche mostrato la cicatrice sul suo corpo. Aveva poi aggiungo dettagli sullo stadio del suo tumore: fortunatamente, non aveva metastasi, cosa che gli ha permesso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per asportare il suo male, senza sottoporsi a chemioterapia.

“Non avevo micro metastasi. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’….”, le sue parole sui social il mezzo che ha scelto per raccontare ogni fase della sua malattia a tutti coloro che lo supportano. E un nuovo aggiornamento è arrivato oggi con un altro controllo post operatorio: tutto bene, Fedez sta bene.