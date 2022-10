Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono lasciati. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la loro separazione. Adesso apprendiamo che anche Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono lasciati ma lui ha deciso di restarle accanto per la nascita della bimba, pur non essendo suo padre.

‘‘Io e Andrea separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba”, le parole di Cristiana Capotondi sulla fine della sua relazione con Pezzi.

Andrea Pezzi aggiunge: ”A Cristiana tutta la mia ammirazione e la mia stima”. La profonda stima e il legame reciproco ha consentito ai due di restare uniti, anche al di fuori della coppia. Andrea Pezzi sta sostenendo la Capotondi in un momento particolarmente bello ma altrettanto impegnativo come la nascita della sua bambina.

In una dichiarazione all’Ansa, Cristiana Capotondi comunica la nascita di sua figlia, Anna, e la separazione dall’ex compagno. “Con immensa gioia comunica la nascita di sua figlia Anna e con infinita gratitudine verso l’ex compagno, Andrea Pezzi. Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere”.

Anna non è figlia di Andrea Pezzi, anche se l’uomo ha deciso comunque di restare accanto all’ex compagna per questo lieto evento. La Capotondi poi rassicura sulle sue scelte amorose: quando ha deciso di frequentare il padre di Anna, la relazione con Pezzi era già terminata da diversi mesi.

“Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”, precisa all’Ansa. “Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”.