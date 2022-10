Ha fatto preoccupare tutti, fino alla domanda più ricorrente sui social: come sta Ringo Starr? Per Richard “Ringo Starr” Starkey è stato un weekend movimentato, con ben due date annullate a causa di un “disturbo sconosciuto” che lo ha costretto a rinviare alcune date del tour negli Stati Uniti all’ultimo momento.

Il “disturbo sconosciuto” di Ringo Starr

L’ex batterista dei Beatles non aveva ancora rotto il silenzio, con crescente preoccupazione per colleghi e i fan. In un primo momento il personale dello staff del Four Winds Casino di New Buffalo (Michigan) e quello del Mystic Lake Casino (Minnesota), in una nota pubblicata sui social, avevano riferito che Ringo Starr non avesse contratto il Covid.

La preoccupazione non era cambiata, specialmente alla luce dell’età dell’ex batterista dei Beatles che quest’anno ha spento 82 candeline. Nelle ultime ore l’aggiornamento è arrivato direttamente dal team di Ringo con un post pubblicato sui social.

Come sta Ringo Starr? L’aggiornamento sui social

Nel nuovo post pubblicato dal team di Ringo Starr su Instagram vediamo il cantautore britannico mostrare il segno della pace al finestrino di un aereo. Nel testo leggiamo:

“Un messaggio ai fan di Ringo: è stato confermato oggi che Ringo ha contratto il Covid e il suo attuale tour All Starr rimarrà sospeso fino a quando si sarà completamente ripreso”.

Richard “Ringo Starr” Starkey ha dunque contratto il Covid-19. Le date statunitensi dell’ex Beatles sono dunque state annullate dal 1° ottobre al giorno 9.

“Ringo spera di riprendersi al più presto e si sta curando a casa. Come sempre, lui e gli All Starr mandano pace e amore ai loro fan e sperano di rivederli presto in tour”.

“Get well soon, Ringo”, scrivono in tanti. Anche Yoko Ono, dall’account social di John Lennon, augura al batterista britannico di rimettersi presto in salute.

